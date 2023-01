‘PONIJET ĆU SRPSKU ZASTAVU DA GLUMI RUSKU’! Potjerali su ga jer je provocirao, ali sad ima još ‘bolji plan’

Kažu da svatko ima svojih 5 minuta slave, a Eugene Rothman je čini odlučio svoju slavu iskoristiti na Australian openu i to na bizaran način.

On je Australac rođen u Moskvi i veliki je fan Rusa Danila Medvedeva. Rothman svuda ide sa sa ruskom zastavom, a one su sada zabranjene u Australiji.

Htio je Rothman podizanjem zastave proslaviti pobjedu svog ljubimca, ali ju je redarska služba oduzela te ga potjerala s meča. Dobio je i kaznu, na Australian Open smije opet tek u petak, kad opet igra Medvedev.

“Planiram u petak ponovno otići na turnir. Ponijet ću srpsku zastavu i okrenut ću je naopako kako bi po redoslijedu boja predstavljala rusku zastavu” rekao je za ruske novine.

I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF

— Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) January 16, 2023