Političar napao Đokovića zbog Putina, srpski mediji na nogama: ‘Taj je mrtvog čovjeka optužio za silovanje’

Autor: Ivor Krapac

Novak Đoković je nakon izgubljenog finala Wimbledona u fokusu zbog propuštene prilike za povećanje broja Grand Slam naslova, ostao je na 23 osvojene titule, a u jednom istupu u Španjolskoj, odakle dolazi Carlos Alcaraz, iz zemlje novog vladara Wimbledona došao je žestok napad na Đokovića nepovezan s njegovim izdanjem na terenu.

Pablo Echenique, španjolski političar rodom iz Argentine, udario je na Đokovića iz više smjerova, napadajući ga u istupu koji je odjeknuo.

“Ova stvar s Alcarazom je apsolutno impresivna. Uza sve to, to što je pobijedio ultradesničara, putinista, prijatelja srpskih genocidaša i antivaksera, to čini sve ovo čudo još čudesnijim”, prozvao je političar Đokovića, a krenule su brojne reakcije, među kojima su i one na srpskim portalima.





U ovom napadu na Đokovića, treba istaknuti da slavni srpski tenisač nikada nije u javnom istupu riječima ili svojim političkim pozicioniranjem stao uz Vladimira Putina ili uza srpski genocid, što je bilo istaknuto i uz ovaj verbalni napadd španjolskog političara na Twitteru, a riječi kojima je Novak bio napadnut izazvale su reakciju u srpskim medijima.

Pozornost na njegov skandal

U slučaju ovog španjolskog političara rodom iz Argentine, srpski Mondo skrenuo je pozornost na jedan njegov skandal zbog kojeg je bio kažnjen novčano.

“Nije ovo prvi skandalozan istup ovog političara, s obzirom na to da je 2020. godine bio kažnjen s 80.000 eura jer je nazvao Manuela Lopeza Rodrigeza, čovjeka koji je preminuo 1985. godine silovateljem”, piše Mondo.

U obrani Đokovića, srpski portal je na španjolskog političara koji ga je napao skrenuo pažnju i zbog još nečeg.

“Kažnjen je i s 11.000 eura 2017. godine kada je presuđeno da je ‘neregularno koristio osobnog asistenta’, a u presudi je navedeno da je napravio ‘vrlo ozbiljan prekršaj’. Suđeno mu je jer nije plaćao asistenta koji mu je dodijeljen jer boluje od spinalne mišićne atrofije”, piše Mondo o španjolskom političaru.