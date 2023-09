Pogledajte što Đoković nosi na ruci, vrijedi pravo bogatstvo

Novak Đoković zamijenio je ‘bijeli sport’ za golf u Rimu, gdje na Ryders Cupu pokazuje vještinu rukovanjem i golf palicom, a usput se dobro zabavlja na All stars meču s raznim celebrytijima.

Novak Đoković poznat je po svojem zalaganju za slabije rangirane tenisačice i tenisače, a o tome govorio u intervjuu za PTPA organizaciju.

No ono što je najviše zainteresiralo sve je novi sat na ruci Novaka Đokovića, koji već dulje vremena surađuje s švicarskim Huboltom, a ovaj je zaista poseban.

This is the bottom line. @DjokerNole pic.twitter.com/vXTCbE4zo5

— Professional Tennis Players Association (@ptpaplayers) September 26, 2023