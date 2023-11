Pogledajte prostački potez velikog tenisača nakon poraza, imao i čudno objašnjenje

Ruski teniski as Danil Medvedev, jedan od najboljih tenisača svijeta, izazvao je scenu na kraju svojeg nastupa i poraza od Bugarina Grigora Dimitrova na posljednjem ovogodišnjem ATP Masters 1000 turniru, koji se igra u pariškom Bercyju.

Razočaran i pogođen nakon što je Dimitrov slavio sa 6:3, 6:7(4), 7:6(2) u prvom nastupu Medvedeva na turniru, Rus je nakon završetka meča prostački mahao prema gledateljima pokazujući srednji prst, što je izazvalo odjek.

Medvedeva su častili zvižducima s tribina, imao je na to reakciju, a nakon toga, njegovo objašnjenje bilo je da nije pokazivao srednji prst.

“Srednji prst? Ne, samo sam gledao svoj nokat. Zašto bih to radio divnoj pariškoj publici?”, rekao je Medvedev u svojoj reakciji na spornu scenu.

O pariškoj publici je imao što za reći na konferenciji za novinare nakon meča.

“Nisam htio nastaviti igrati prije nego prestanu negodavati, ali publika u Bercyju nikad ne prestaje. Onda sam dobio opomenu pa je na meni odluka bila želim li diskvalifikaciju i završetak na taj način”, govorio je Rus.

