Pogledajte kako se Iva Majoli prepustila slavlju, velika prijateljica ju je raspametila

Ulazak u polufinale Wimbledona se jako slavio u društvu s kojim je Donna Vekić u Londonu, a u tom društvu, slavlju se prepustila i Iva Majoli, nekada godinama najbolja hrvatska tenisačica, kasnije izbornica hrvatske ženske reprezentacije, koja je s Donnom godinama bliska.

Majoli je slavila u ‘boksu’ koji je pratio četvrtfinalnu pobjedu 28-godišnje Osječanke nad novozelandskom kvalifikanticom Lulu Sun. Bilo je veselja i ranije ove godine na travi Wimbledona, za što se Vekić pobrinula ulaskom u četvrtfinale, čime je izjednačila svoj najbolji rezultat na Grand Slam turnirima.

Ulaskom u polufinale uspjela je nadmašiti dva ranija četvrtfinala, a priči još nije kraj. Kako je izgledao završni dio meča, a potom slavlje Vekić na terenu i slavlje u njezinom ‘boksu’ u kojem je bila i Iva Majoli, pogledajte – OVDJE.

Nakon meča, Vekić je u razgovoru na terenu pričala i o svojim teškim trenucima. Suze su došle na oči nakon što je dobila pitanje o ozljedi koljena iz 2021. godine i o teškom oporavku, a tada je kazala da ne bi moglo biti pravog povratka da nema jaku podršku.

“Sa mnom je puni ‘boks’ ljudi koji me podržavaju. Bez njih, ne bih sada bila ovdje”, poručila je 28-godišnja Osječanka nakon svoje do sada najveće pobjede na travi londonskog Grand Slam turnira. Tražit će i onu veću, polufinalnu, a bit će to u četvrtak protiv pobjednice meča Jasmine Paolini – Emma Navarro.

Za sada, Vekić prolazi putem kojim je svojedobno u svojem najuspješnijem nastupu na Grand Slam turnirima išla Iva Majoli, pobjednica Roland Garrosa iz 1997. godine. To je za sada jedina titula za hrvatsku tenisačicu u pojedinačnoj konkurenciji na jednom od četiri najveća svjetska turnira, a prije polufinala do kojeg je Vekić došla pobjedom nad Sun, pamte se i još dva polufinala. Oba je imala Mirjana Lučić, koja je 1999. bila polufinalistica Wimbledona, a 2o17. je bila u završnom kvartetu na Australian Openu.

3 – Donna Vekic is the third Croatian player in the Open Era to make a Women’s Singles Grand Slam semi-final after Iva Majoli (Roland Garros 1997) and Mirjana Lucic (Wimbledon 1999 and Australian Open 2017). Chequered.#Wimbledon | @wimbledon @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/KHhFSycTVQ









— OptaAce (@OptaAce) July 9, 2024