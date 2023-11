Pogledajte kako je hrvatski tenisač poludio na terenu

Jedna od nada hrvatskog tenisa i trenutno 179. tenisač svijeta Duje Ajduković, došao u žižu medijskog zanimanja, ali ne zbog odlične igre, već zbog nesvakidašnjeg ekscesa na terenu.

Duje je nastupao na challengeru u japanskoj Matsuyami, gdje se u četvrtfinalu susreo s Dancem Augustom Holmgrenom i taj susret je izgubio nakon velike borbe u tri seta, rezultatom 2:1.

Ono što će ostati zapamćeno iz ovog susreta nije velika borba između dva tenisača, već potez našeg Ajdukovića u prvom setu pri rezultatu 5:5.

Zavitlao reket

Holmgren je u toj igri imao break loptu, a poen su jedan i drugi igrač željeli žarko dobiti, no dugački poen na kraju je otišao na stranu Danca, koji je na kraju i osvojio prvi set 7:5.

August Holmgren (@USDMTennis ’22) won the 22-shot rally here at the Matsuyama Challenger to break Duje Ajduković’s serve. The Croatian then tossed his racquet behind him over the fence 😅

“Code violation, unsportsmanlike conduct. Warning Mr. Ajdukovic.” pic.twitter.com/4yB8tGgrt3

— Parsa (@Parsa_Nemati) November 11, 2023