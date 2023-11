Pogledajte kako je Đoković zaplesao s Ivaniševićem i progovorio o njihovom odnosu

Autor: Dnevno GIŠ

Novak Đoković pobijedio je Danca Runea u prvom meču na ATP finalu u Torinu i time je osvojio novih 200 bodova, što mu je osiguralo vrh ATP ljestvice i na kraju ove sezone.

Srpski tenisač je tako postavio novi rekord te će mu ovo biti osmi završetak godine na čelnom mjestu ATP ljestvice, s čime se odvojio od Petea Samprasa za dva broja 1 na kraju godine.





Đoković je na Instagramu objavio kako je i ove godine broj 1 te je podijelio snimku gdje on i njegov tim plešu na poznatu kubansku pjesmu Guantanamera.

Zabavljamo se

Đoković je dao i intervju za Eurosport, u kojem je objasnio kako se motivira i njegov odnos s Goranom Ivaniševićem.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Novak Djokovic (@djokernole)









“Uvjeravam vas, ja sam ljudsko biće puno mana kao i svi drugi. Ja sam blagoslovljen vrhunskom teniskom karijerom. On je u pravu. Sada mi treba više motivacije u potonjoj fazi karijere nego prije pet ili 10 godina. Stvari su drugačije, mijenjaju se. Imam dvoje djece koje imaju šest i devet godina. Svaki put kad ih napustim srce mi se slama. Kada odlučim negdje otputovati, zaista želim pobijediti da bi to vrijedilo”, rekao je Nole i dodao:

“Članovi tima pokušavaju naći način da me motiviraju. Nisu imali toliko uspjeha do sada, ali se trude. Šalim se naravno. Jasko se zabavljamo, sjajni smo prijatelji. Imamo i profesionalni odnos, naravno, ali ja jako volim Gorana kao osobu. On je bio jedan od igrača na koje sam se ugledao, dolazimo iz susjednih zemalja, govorimo isti jezik”, otkrio je Đoković u intervjuu za Eurosport.