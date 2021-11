‘POGAĐA ME NEPRAVDA I ŠIRENJE LAŽI O MENI!’ Đoković sasvim otvoreno o tome zašto ga ne vole

Autor: P.V.

Novak Đoković igrat će u utorak svoj prvi meč nakon bolnog poraza u finalu US Opena, poraza koji mu onemogućio ulazak u elitu – besmrtnih.

No Srbin, iako nije osvojio sva četiri Grand Slam turnira u sezoni, ipak ima priliku godinu zaključiti na prvom mjestu, a onda bi mu to bilo rekordni sedmi put, prestigao bi Petea Samprasa.

A u Parizu je govorio i o nekim drugim temama.

Želi biti broj 1 na kraju godine

“Što se tiče Australije, čekam službenu odluku, a onda ću se očitovati. Ne razmišljam samo o sebi već i o drugima. Kolege smo, dio jedne cijeline, trebalo bi i više da se ujedinimo”, rekao je.

Za njega slijede tri velika turnira, Pariz, završni Masters u Torinu, a potom i Davis Cup.

“Htio bih godinu završiti kao broj 1, a najviše me motivira Davis Cup.”

Priznao je da ne čita što se piše o njemu.

“Ne čitam novine, ne gledam vijesti. Ipak te neke informacije ipak dođu do mene zbog društvenih mreža. Ne mogu reći da me ne pogađa, ipak sam čovjek. Imam emocije, naravno da mi je stalo. Stalo mi je i što ljudi misle o meni. Da griješim, griješim, ali pogađa me nepravda i kad se šire laži. Ne pogađa me doduše kao ranije, ali imam osjećaj da se stvara jedna propaganda, uvučen sam u sve to na osnovi nečega što sam ranije govorio.”









A onda je rekao i ovo.

“Sve se više kontrolira iz jednog ili dva izvora, pa se širi propaganda koja odgovara eliti i određenoj grupaciji ljudi. Sigurno da me to pogađa”, dodao je Đoković.