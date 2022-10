POBJEĐUJE I BUDUĆNOST HRVATSKOG TENISA: Naša mlada tenisačica i tenisač u polufinalima

Nakon što se Borna Ćorić plasirao u polufinale ATP turnira u Beču, još dva odlična rezultata stižu s ATP Challengera u talijanskom Ortiseiju, gdje igra naš mladi Davis cup reprezentativac Borna Gojo i s francuskog seniorskog ITF turnira u Poitiersu, gdje igra naša Petra Marčinko.

Gojo je u četvrtfinalu igrao protiv domaćeg tenisača Giulija Zeppierija i pobijedio u dva seta 7:5, 6:2 i tako se plasirao u polufinale Challengera u Italiji.

Za finale naš tenisač igrat će protiv još jednog domaćeg igrača Flavija Cobollija, koji je pobijedio češkog veterana Lukaša Rosola.

Proigrala Marčinko

Isto dobre vijesti dolaze i iz Francuske gdje se naša mlada reprezentativka Petra Marčinko, plasirala se u polufinale seniorskog ITF turnira u Poitiersu.

Petra je za plasman u polufinale pobijedila Talijanku Lucreziju Stefanini 6:3, 6:1, a u prva tri meča na ovom dvoranskom turniru na tvrdoj podlozi 16-godišnja Zagrepčanka je izgubila samo 12 gemova.

Petra Marcinko also makes the semis in Poitiers. 2005 generation breaking through. Mrcinko up to #236 in live rankings https://t.co/KiogGG6WWw pic.twitter.com/cInLDSWRaD

— Cedric (@reggaetonced) October 28, 2022