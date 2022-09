FEDERER POBIJEDIO HRVATA PA SE ‘RAZVALIO’ OD ALKOHOLA: ‘Lumpovao’ je do jutra: ‘Zuji mi u glavi, ni ne znam što sam sve radio’

Mnogi sportaši uz velike stvari na terenu vole i opuštanje do ranog jutra, često uz alkohol i žene, a čak i oni koji tome nisu previše skloni mogu se s vremena na vrijeme opustiti na takav način – da se kasnije o tome priča i da se dobro pamti.

U takvu kategoriju sportaša nesklonih opuštanju uz piće spada Roger Federer, teniska i sportska svjetska legenda na oproštaju od velike karijere. Ipak, i švicarskom majstoru s reketom se poneki put zalomilo da luduje do jutra, a jedna takva situacija koja se pamti dogodila se nakon što je slavio svoj osmi naslov na travi Wimbledona.

Veselje je stiglo nakon što je u ljeto 2017. u finalu londonskog Grand Slam turnira bez gubitka seta ‘slomio’ Marina Čilića, a potom, nakon pobjede nad godinama vodećim hrvatskim igračem, slijedila je noć o kojoj je Federer ponešto rekao i javno, nedugo nakon što se sve dogodilo.

Federerova luda londonska noć iz ljeta ’17. trajala je do ranih jutarnjih sati. Kako je sam ispričao, do kreveta je uspio stići u pet ujutro, a nakon što je odspavao, buđenje je donijelo mučne osjećaje. ‘Zuji mi u glavi’, pričao je Federer pred novinarima opisujući što je prošao. ‘Niti ne znam što sam radio prošle noći. Čini mi se da sam miješao puno različitih pića’, približio je švicarski velikan svoje veselje pa muku koja je slijedila, jer tako obično bude jutro kasnije.

Roger Federer got so drunk he couldn't remember what he did after winning his 8th Wimbledon https://t.co/BomXcGZug1 pic.twitter.com/CpF67phUPj

Te godine i nakon pobjede nad Čilićem, Federer je imao što za slaviti s obzirom na to da je time došao do rekordnog osmog naslova u karijeri na travi Wimbledona, za prestizanje Petea Samprasa koji je prije toga bio na vrhu sa svojih sedam titula. Sada znamo da je velikom Švicarcu naslov iz 2017. bio i posljednji na londonskom Grand Slam turniru, a kad je već tako, neka se i malo opustio.

‘Nakon pobjedničkog bala, krenuli smo u nešto što bih nazvao barom, a ondje je bilo i 30 ili 40 prijatelja. Dobro smo se proveli’, govorio je Federer o toj noći.

Veliki Švicarac pamti i jedno ranije opuštanje uz alkohol, koje se dogodilo 2008. nakon što je osvojio svoj peti uzastopni naslov na US Openu. Bila mu je to i posljednja titula na njujorškom Grand Slam turniru, a sve se ‘zalilo’ pićem.

‘Trebalo mi je tri i pol dana da se oporavim do kraja. Turnir je bio završen u nedjelju navečer, a oporavak je trajao do četvrtka. Niti ne znam što se zapravo dogodilo’, pričao je Švicarac o tom slavlju.

U proslavi kraja velike karijere na terenu, Federer se valjda ipak neće tako ‘razvaliti’, ipak je danas 41-godišnjak koji ima i četvero djece, ali bit će veselo u posljednjem izlasku na teren, sutra na Rod Laver Cupu u Londonu.

Stigla je vijest da će veliki Švicarac svoj posljednji meč igrati u paru sa starim rivalom i dobrim prijateljem Rafaelom Nadalom, u borbi za pobjedu momčadi Europe protiv predstavnika momčadi svijeta, američkog para Jack Sock/Frances Tiafoe.

Federer i Nadal još jednom zajedno na terenu, posljednji put skupa u profesionalnoj karijeri njih dvojice, ovog puta na istoj strani mreže – bit će to prava poslastica za Švicarčev kraj puta na kojem je svoje brojne navijače oduševljavao pobjedama i majstorijama s reketom.

🚨 Roger Federer will play his last match alongside Rafael Nadal

It's official: the FEDAL duet will play one last time on friday at Laver Cup. Roger and Rafa will face Jack Sock and Frances Tiafoe. pic.twitter.com/Kz5Ay5FndF

— We Are Tennis (@WeAreTennis) September 22, 2022