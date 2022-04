‘PLAČE MI SE ŠTO RADITE RUSIMA’ Iznenadila je objavom: ‘Ne skrivam suze, ovo nije normalno’

Jedna od najboljih tenisačica svih vremena, Martina Navratilova, u suzama je komentirala odluku organizatora Wimbledona. Naime, ove godine na travi nećemo gledati ruske i bjeloruske predstavnike.

Kako tvrde iz uprave Grand slama ova odluka je najbolja jer bi pobjeda nekog od njih dala vjetar u leđa Vladimiru Putinu. Također smatraju da bi predstavnici promovirali rusku agresiju iako su gotovo svi javno osudili Putina.

“Plače mi se od te odluke. Ruski i bjeloruski predstavnici su javno osudili rusku agresiju, a svejedno se ovako tretira prema njima. Razumijem zabraniti reprezentaciju, ali napraviti individualno je jedna velika greška.”

Martina Navratilova slams Wimbledon’s ban of Russian players: ‘Politics is destroying tennis’ | @simonrbriggs and @JWTelegraphhttps://t.co/yubfUe8Jsx

— Telegraph Sport (@TelegraphSport) April 20, 2022