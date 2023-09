Najveći hrvatski talent (17) nakon velikog bljeska: ‘Posložili smo i taj ključni problem’

Autor: Ivor Krapac

Kako se teniska sezona bliži kraju, Petra Marčinko ispisala je odličnu najavu za ono što slijedi dolaskom do novog lijepog koraka u karijeri. Mlada Zagrepčanka, koja će u prosincu proslaviti 18. rođendan, proslavila je naslov na jakom ITF turniru u Portugalu, vrijednom 60 tisuća američkih dolara, a s dolaskom do titule probila se i do novog najboljeg plasmana na WTA ljestvici, do 143. mjesta, postavljajući temelj za novi nalet u dolazećoj godini.

Renking je bitan zbog ulaska na sve više jakih turnira, a nakon slavlja u Portugalu, Petra nam je otkrila što slijedi. Važan dio priče je i važna promjena u karijeri mlade Zagrepčanke, posao s ekipom koja joj je još nova, s ljudima koji su uz Petru u novoj fazi njezinog puta na pripremama koje je nedavno započela u Švicarskoj.

Do ranije ove godine, Petra je bila u suradnji s Ivanom Ljubičićem, u ekipi koju je u svojoj menadžerskoj agenciji okupio hrvatski as, nekada treći na svijetu, uključujući iskusnog talijanskog trenera Riccarda Piattija. Sada mlada Zagrepčanka surađuje s novom ekipom, s agencijom EDGE, nakon što je tijekom ljeta neko vrijeme radila samostalno i tražila novog trenera.





Priprema terena za nove pobjede

U sadašnjoj fazi karijere, za Petru je bilo bitno da potraga ne traje dugo, a rješenje je pronašla s novom ekipom i na pripremama koje su dale plod u pobjedničkom tjednu u Portugalu.

“Sada sam u Švicarskoj, još tri tjedna, ali vjerojatno neću biti preko zime, vidjet ću gdje ću ići. Našli su mi i novog trenera, francuskog, radimo dva tjedna otkad sam ovdje došla. Malo sam bila bez trenera, malo ovdje, ali sada je to uglavnom posloženo”, rekla nam je Petra.

“Nisam bila kod kuće neko vrijeme, doma sam trenirala kroz sedmi i osmi mjesec. Sada mi se u Švicarskoj sviđa, dobro se i naporno radi, fokusirana sam potpuno na tenis”, dodala je govoreći o završnoj fazi sezone u kojoj je u riznicu pospremila šesti profesionalni naslov u karijeri.

‘Kada sam izvukla taj polufinalni meč…’

“Konstantno sam dobro igrala, nije bilo velikih padova. Nivo igre se podizao kroz turnir, osjećala sam se sve bolje i bolje, sve ugodnije. Najteži meč bio je u polufinalu. Kada sam to izvukla, bilo je lakše poslije”, rekla je Petra o pobjedi u Portugalu,

Na tom putu, kao najteži zadatak pokazao se polufinalni meč u kojem je Marčinko nakon dva ‘tie-breaka’ svladala Ruskinju Alinu Kornejevu, 16-godišnju vodeću svjetsku juniorku.

Pobjeda u Portugalu došla je pri kraju ljeta u kojem nije bilo puno predaha.









“Imala sam US Open, nakon toga par dana doma, pa sam otišla na treninge u Švicarsku. Imala sam dva tjedna dosta teških priprema, na kraju se to pokazalo dobrim”, kazala nam je Petra.

Na US Openu je bila u akciji u kvalifikacijama, nije išlo do glavnog turnira, ali kako se renking popravlja, nova velika šansa otvara se u novoj sezoni. Još je puno godina pred Petrom.

Plan do kraja sezone

“U Americi je bilo stvarno lijepo, dobra atmosfera, uvijek dođe puno ljudi. Tako je bilo na juniorskom turniru, a sada i na seniorskom. Volim i terene na kojima se igra, malo je brža tvrda podloga, volim biti tamo”, rekla je 17-godišnja Zagrepčanka o iskustvu iz New Yorka.









Do kraja sezone ostala su još tri turnira na kojima Petra ima pravo igrati u seniorskoj konkurenciji, s obzirom na pravila prije proslave 18. rođendana, a u planu je jedan potencijalni nastup u kvalifikacijama na WTA Touru i potom dva turnira ranga WTA Challengera, iz serije 125K WTA Toura.

Iduća sezona će za početak u prvom planu imati Australian Open, a potom je plan spojiti i preostala tri Grand Slam turnira.

‘Dosta sam mentalno stabilnija’

O novom popravljanju renkinga i plasmanu na WTA ljestvici Petra neće pričati puno, spominjući da joj je u prvom planu što veći korak unaprijed u igri, a brojke će onda doći.

“Napravila sam pomak da sam dosta mentalno stabilnija, bez padova, to mi je bilo dosta bitno. Napravila sam i korak unaprijed u kondiciji, ali ima i još dosta vremena za napredak, dosta toga za popraviti, kao i na servisu, ima svega pomalo”, opisala je govoreći o poslu koji je još pred njom.

Sada se u novoj ekipi još uvijek uhodava, a do kraja sadašnje sezone i u novoj godini dolaze nove prilike da na turnirima pokaže što zna – s novom stabilnošću i novim popravcima u igri koji su do sada već dali rezultatske plodove.