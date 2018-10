PANIKA UOČI FINALA DAVIS CUPA! Borna Ćorić zbog ozljede predao meč!

Autor: HINA/B.H.

Hrvatski tenisač Borna Ćorić predao je četvrtfinalni susret na ATP turniru u Beču Južnoafrikancu Kevinu Andersonu zbog žulja na stopalu nakon što je Anderson dobio prvi set sa 7-6 (2), a u drugom setu je rezultat bio 2-1 u korist Ćorića.

Ćorić se prvi put požalio na problem sa žuljem nakon sedam odigranih gemova, no potom je nastavio dvoboj i uspio držati svoj servis te odvesti prvu dionicu igre u “tie-break” iako je u 12. igri bio suočen s tri “break-lopte” koje su ujedno bile i set-lopte Andersona. Dva puta se Ćorić spasio servisom, iako se jednom morao poslužiti drugim servisom, no Anderson je retern poslao u mrežu, dok se na jednu set-loptu igralo, a Anderson je u dugoj izmjeni udaraca poslao jednu lopticu malo u aut. No, u “tie-breaku” je Južnoafrikanac vrlo brzo poveo sa 5-0 zahvaljujući dvjema pogreškama Ćorića i svom odličnom serviranju te je dobio odlučujuću igru sa 7-2.

U drugom setu oba su igrača držala svoj početni udarac u prva tri gema, a onda je Ćorić ocijenio kako ga žulj na stopalu previše smeta te predao dvoboj.