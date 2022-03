OTVORENO PRKOSI PUTINU: Kakva hrabrost slavnog Rusa, predsjedniku se ovo neće svidjeti…

Prvi reket svijeta, Rus Danil Medvedev, već je rekao javno da je na strani Ukrajine te se nada da će ruska invazija ubrzo prestati. Na svojem Instagram profilu napravio je malu promjenu koja bi mogla naljutiti njegove sunarodnjake bliske Vladimiru Putinu, a i samog ruskog predsjednika.

Rus je sa svog Instagram profila maknuo rusku zastavu koja mu je oduvijek bila u opisu profila. Ovim potezom još jednom je pokazao što misli o ruskoj invaziji.

“Ja sam sportaš i zalažem se za mir u svijetu. Žao mi je što gledam sve ovo što se događa. Igram turnir u Acapulcu, a ujutro me dočeka vijest o svemu što se događa. Ja sam za mir” izjavio je nedavno.

The new world No. 1 tennis player Daniil Medvedev of Russia – the first player other than Djokovic, Federer, Nadal, or Murray to get to No. 1 since February 2004 – has deleted the Russian flag from his Instagram profile. pic.twitter.com/rhHtCk0aYJ

