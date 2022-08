OSVOJIO WIMBLEDON, IZBJEGAO SLAVLJENIČKU VEČERU: Sa svima se svađao, a Engleze šokirao jednom rečenicom…

Ostao je zapamćen po virtuoznim potezima i vrhunskim volejima, rivalstvom s Björnom Borgom, Jimmyjem Connorsom i Ivanom Lendlom, svadljivom ponašanju na terenu, kojim je često dolazio u sukob sa sucima i teniskim službenicima i čuvenoj uzrečici “You can not be serious!” upućenoj sucu za vrijeme meča u Wimbledonu. Uveden je u International Tennis Hall of Fame 1999. godine.

Bio je zločesti momak svjetskog tenisa. John Patrick McEnroe, Jr. (Wiesbaden, Njemačka, 16. veljače 1959.) bio je jedan od najvećih tenisača svijeta svih vremena, a podatak o 170 tjedana na vrhu ATP ljestvice govori jako dobro o kakvom je sjajnom tenisaču bila riječ. Tijekom karijere pobijedio je na sedam Grand Slam turnira u pojedinačnoj konkurenciji, od kojih tri u Wimbledonu i četiri na US Openu, osvojio je devet Grand Slam naslova u parovima, i jedan u mješovitim parovima.

McEnroe je također stariji brat Patricka McEnroea, također profesionalnog tenisača i bivšeg kapetana američke Davis Cup reprezentacije, dužnost koju je ranije obavljao i John McEnroe. Danas je često komentator na tv prijenosima Grand Slam turnira. Najveća prednost Johna McEnroea bili su njegovi servisi i voleji. Također je poznat po servisima sa puno rotacije. Zahvaljujući brzim refleksima, McEnroe je mogao vratiti svaki servis protivnika. Igra mu je bila brza i napadačka. Kadgod je imao priliku izlazio je na mrežu. Varijacija i brzina njegove igre omogućavale su mu da nadvisi suparnika koji je mnogo jači od njega na psihološkom planu. Ali, McEnroe je brzo postao poznat po temperamentu, zapravo po teškom podnošenju poraza. Često se žalio na sudačke odluke i svađao s glavnim sucima.





Oh da, volio je i pisanu riječ, napisao je biografiju u kojoj je otkrio svoj prijezir prema legendarnom umjetniku Andyju Warholu.

“Kad god bih se približio nekoj manekenki, pojavio bi se on sa svojim fotoaparatom. Uvijek bi se previše približio, fotoaparatom bi ti se unio u lice i bio je užasno naporan”, prepričao je McEnroe doživljaje iz noćnog života osamdesetih. On je u tom noćnom životu bio neizostavan.

“Bio je na svakoj zabavi i sve nas je fotografirao, iako smo bili prepijani. Sjećam se da sam mislio: ‘Tko je ovaj čudak s lažnom kosom? Zašto nas fotka u tri ujutro?’”, napisao je McEnroe. Kad su mu drugi rekli da je Warhol “najveći umjetnik na svijetu” bio je u šoku. Ipak, tenisač poznat po svojim ispadima bijesa i psovanju na terenu platio je umjetniku 300.000 dolara da naslika njega i njegovu tadašnju suprugu Tatum O’Neal. Warhol ih je naslikao prema polaroidu koji je snimio prije, a McEnroe ju je kasnije prodao za 400.000 dolara te novac dao u humanitarne svrhe.

Toliko je volio zabavu da ni danas McEnroe ne može prežaliti što ga nikad nisu pustili u kultni njujorški klub Studio 54.

“Nikad nisu znali tko sam! Niti jedan izbacivač nije me pustio unutra. Rekao bih da sam šesti tenisač na svijetu, a oni bi mi samo rekli da se okrenem i odem”, stoji u biografiji.









John McEnroe je rođen u Njemačkoj, veljače 1959. kao sin američkog pilota. Još nije imao ni godinu dana, a preselili su se u New York gdje je i počeo trenirati tenis. Kao osamnaestogodišnjak, kvalifikant, probio se do polufinala Wimbledona. Još nije bio ni profesionalac… Pa ni punoljetan po američkom zakonu, a već je ostvario najveći uspjeh za jednog igrača koji se u najveći teniski turnir na svijetu probio iz kvalifikacija.

U čuvenom polufinalu, u jednom od najboljih mečeva ikada, zaustavio ga je Jimmy Connors. Svima je bilo jasno da je to bio tek početak jedne velike karijere.

Sljedeće, 1978. godine, McEnroe upisuje “Stanford” sveučilište i osvaja NCAA titulu. Tada i potpisuje ugovor sa firmom sportske opreme “Sergio Tacchini”, što je, zapravo bio i početak međusobne suradnje tenisača tvrtki sportske opreme, koja će prerasti u posao vrijedan milijarde dolara.









U jesen 1979. osvaja i svoj prvi Grand Slam, baš u New Yorku. Samo godinu kasnije dokopao se finala Wimbledona. U tom meču, čekao ga je Bjorn Borg, legendarni Šveđanin, koji je pokušavao osvojiti peti uzastopni naslov u Londonu.

Inače, u polufinalu je više vremena proveo raspravljajući sa sucem i Connorsom nego igrajući tenis. Engleski tisak mu je dao nadimak “Super pokvarenjak”.

Taj finale protiv Borga i danas, po mišljenju mnogih stručnjaka, slovi za najbolji meč svih vremena. Tie-break u četvrtom setu trajao je 20 minuta, a dobio ga je McEnroe sa 18-16. Na koncu, Borg je pobijedio sa 8-6, obranio je naslov na Wimbledonu. Uzvratio mu je McEnroe na sljedećem US Openu, pobijedio je Borga u finalu.

Sljedeće godine na Wimbledonu McEnroe je nastavio sa lošim ponašanjem. U dvoboju drugog kola u jednoj od svađa sa sucem rekao je – “Ma ti sigurno nisi ozbiljan”, što je kasnije i postalo ime njegove autobiografije. U finalu je McEnroe u četiri seta svladao Bjorna Borga, čime je završena Šveđaninova nezapamćena seriija od 41 uzastopne pobjede na Wimbledonu.

Kad je osvojio Wimbledon nije se pojavio na svečanoj večeri, uz objašnjenje kojim je šokirao Engleze na njihovom ‘svetom’ teniskom mjestu. Objašnjenje je bilo da je “želio provesti dan s obitelji, a ne s dosadnim starcima koji samo što nisu umrli”.

Posljednji dvoboj s Borgom je odigrao 1981. na US Openu, pobijedio ga je u finalu. To je McEnroeu bila treća pobjeda u nizu na US Openu. Da bi 1982. godine izgubio finale Wimbledona protiv Connorsa, a godinu kasnije ga ipak osvojio nadvisivši u finalu Louisa iz Novog Zelanda. Sedmi, posljednji Grand Slam naslov osvojio je 1984. u New Yorku protiv Ivana Lendla.

Nadalje, 1986. godine oženio se poznatom glumicom Tatum O Neal. Karijeru je završio nesretan jer je imao problema s Ivanom Lendlom koji ga je pobijedio u 11 od 12 dvoboja. Kada je 1992. konačno završio profesionalnu karijeru, na kontu je imao rekordnih 155 naslova (84 pojedinačno, 70 u parovima i jedan u miksu). McEnroe je uvršten u tenisku Kuću slavnih 1999. godine, odmah potom je postao izbornik američke Davis Cup reprezentacije, kasnije ga je zamijenio brat Patrick. Nešto kasnije, razveo se od Tatum O Neal i odmah oženio s rock glazbenicom Patty Smith. Ima šestoro djece.

“Svi vole uspjeh, ali nitko ne voli uspješne ljude.” I danas McEnroe stalno ponavlja tu rečenicu.