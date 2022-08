OPTUŽIO NADALA DA VARA, OVAJ U ŠOKU GA GLEDAO: Sve mu je rekao u licu, ali dobio je ekspresan odgovor

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Počeo je zadnji Grand slam sezone, US Open. Ove sezone Rafa Nadal uzeo je prva dva dok je zadnji, Wimbledon, pripao Novaku Đokoviću kojeg nema u New Yorku iz dobro poznatih razloga.

Nadal je uz branitelja naslova Medvedva glavni favorit za naslov, a imao je zanimljiv razgovor na prvoj press konferenciji. Naime, jedan novinar ga je upitao da li se osjeća povlašteno jer ga suci ne kažnjavaju zbog pravila od 25 sekundi:

‘Mislim da je to šala. Tijekom svoje karijere dobio sam toliko opomena, nikad zbog lomljenja reketa ili nečega, nego samo za tih 25 sekundi. Puno se znojim, imam taj problem.’





Zanimljiv alibi

Zatim je nastavio: ‘Već nekoliko godina skupljači lopti nam ne dodaju ručnike, morate ići na drugu stranu terena po njih, kad ja to učinim, znam da ću imati problema i da će trajati duže. Nemam zaštitu od sudaca, samo se više znojim.’

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal)









Novinar ga je upitao znači li to da treba dobiti drugačiji tretman: ‘Ne ne. Nisam to rekao. Poštujem pravila. Ako prekoračim tih 25 sekundi uvijek dobijem upozorenje. Suci me ne tretiraju drugačije.’

Nakon meča je kroz smijeh rekao da će porazgovarati s McEnroeom koji je prvi iznio ovu teoriju.