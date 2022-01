‘MA ON TO MORA NAPRAVITI’: Hrvatska legenda upozorava Đokovića, ‘ne smije ugroziti karijeru’

Novak Đoković ne igra na Australian Openu, a nastavak sezone donosi neizvjesnost zbog toga što nije cijepljen protiv koronavirusa, što najavljuje probleme s nastupima i drugdje.

Kako sada stoje stvari, Đoković do kraja 2022. ne bi mogao igrati na travi Wimbledona i na tvrdoj podlozi US Opena, a prije toga, visi mu i nastup na zemlji Roland Garrosa. Do toga je došlo poslije informacije da će se i u Francuskoj tražiti cijepljenje za sudjelovanje na velikim priredbama, uključujući sportske, što bi prvom tenisaču svijeta sasvim poremetilo planove.

Ipak, postoji i izlaz. Đoković bi se mogao cijepiti, a takvu soluciju je u prvi plan stavio i Nikola Pilić, hrvatska teniska legenda. Pilić dobro poznaje Đokovića, radio je s njim dok je današnji svjetski broj jedan još bio dječak i došao je u Pilićevu tenisku akademiju u Muenchenu, a veza je ostala jaka i kasnije.

‘Mora razmisliti kako dalje’

Dok se Đoković borio za ulazak u Australiju, što mu nije uspjelo, Pilić je svjetskom broju jedan pružao podršku u toj borbi, a sada u cijepljenju vidi rješenje problema s kojima bi se mogao nastaviti suočavati.

‘Đoković će morati dobro razmisliti što i kako dalje. Nazire se jedina solucija, a to je cijepljenje’, rekao je hrvatski teniski velikan za Kurir.

Karijera bi patila

‘Evo, odmah su Francuzi rekli da je ona neophodna, vidim da nešto i Talijani spominju da je mora biti, tu su i Španjolci, a vjerojatno će tako biti i na Wimbledonu i US Openu’, opisao je Pilić što se otvara u nastavku sezone, s porukom upozorenja za Đokovića.

‘Ne bih volio da cijelu karijeru dovede u pitanje samo zbog toga. Vidjet ćemo što slijedi’, dodala je hrvatska teniska legenda.

Vremena još ima, ali…

S obzirom na to da je ovog tjedna započeo Australian Open, Đoković iz sadašnje perspektive još ima dovoljno vremena da povuče potez o kojem je svoju riječ imao Nikola Pilić, no vrijeme će proteći brzo.









Roland Garros počet će 22. svibnja, a do tada, prvi tenisač svijeta će negdje morati igrati, s opcijama koje su mu sužene zbog toga što i dalje nije cijepljen.