Omraženi nogometaš rasturio je kultno natjecanje u kojem su dominirali Hrvati

U svijetu tenisa su posljednjih godina stvari bačene izvan ravnoteže zbog velikog natjecanja koje je bilo redizajnirano, pa i više od toga, u najjačem rangu turnira potpuno izneređeno na način da je teško prepoznati kako je to izgledalo nekad, pet godina unatrag. Proteklog vikenda u Hrvatskoj, u Splitu, bilo je to novo poglavlje priče zbog koje mnogi u čudu gledaju što se to dogodilo.

Davis Cup definitivno više nije kao nekad, s formatom samo u drugom dijelu godine i na nekoliko turnira u odabranim gradovima više nema čari kakvu su donosila redovita domaćinstva i gostovanja u Svjetskoj skupini. U takvom sustavu natjecanja uživala je i Hrvatska, pamte se naslovi iz 2005. i 2018. godine, u posljednjoj sezoni prije nego se prešlo na novi sustav natjecanja.

U tranziciji, svoje prste u promjenama itekako je imao i jedan slavni nogometaš, legenda Barcelone Gerard Pique. Još dok je igrao, Pique se bacio u novi posao s tvrtkom Kosmos, koja se u opisu posla bavi i vrhunskim sportskim sadržajem, a u suradnji s Međunarodnim teniskim savezom, ITF-om, prije pet godina bilo je objavljeno da se najjači rang u Davis Cupu dramatično mijenja, na način da se u Svjetskoj skupini više ne igra u četiri različita termina razvučena kroz godinu, s prilikom da reprezentacije u borbi za naslov budu u akciji u različitim krajevima svijeta.

S Gerardom Piqueom i njegovim Kosmosom, od 2019. do danas došla je promjena s kojom se završna faza natjecanja igra, od svih zemalja, baš u Piqueovoj Španjolskoj, prvo u Madridu, a sada u Malagi. Time je nestao čar igranja na pravom gostovanju ili s jakim domaćim terenom za mnoge, s djelomičnom utjehom da se barem prvi dio završne faze u Svjetskoj skupini igra u različitim zemljama i gradovima, kao što je ove godine bio slučaj s turnirom u Splitu, na Gripama.

Koliku privlačnost to ima? Nije sadašnji, izokrenuti Davis Cup bio jedini razlog za lošu sliku na Gripama, no o atraktivnosti ovog formata puno govori da su u Splitu tribine bile uglavnom prazne. Bilo je pritom puno glasova da su cijene ulaznica bile previsoke, dosezale su i 49 eura za cjelodnevni program, a te cijene iza kojih je stajao ITF očito nisu mogle privući ljude čak ni za nastupe hrvatske reprezentacije.

Sve ovo događa se u razdoblju dok Međunarodni teniski savez gleda kako ići dalje. Suradnje ITF-a s Kosmosom više nema, ranije ove godine objavljeno je da je ona prekinuta, sa zaokretom nakon velikih planova koji su govorili o zajedničkom 25-godišnjem poslu i ugovoru ukupne težine tri milijarde dolara, u sadašnjoj protuvrijednosti, 2,81 milijarde eura.

ITF has decided to interrupt its partnership with Kosmos, with whom has managed the Davis Cup in the last years pic.twitter.com/LUy2nO9hiq

