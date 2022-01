OKRENUO SE PREMA SRBIMA I UZVIKNUO: ‘Evo vam, da vas čujem sada’

Autor: G.I.Š.

Naši istočni susjedi još oplakuju ne igranje Novaka Đokovića na ovogodišnjem Australian Openu, a sada im je ispao još jedan tenisač s turnira protiv francuskog veterana Monfilsa

Miomir Kecmanović i Gael Monfils igrali su meč osmine finala Australian Opena, a francuski veteran je pobijedio je srpskog tesča s 3:0 u setovima.

Na tribinama stadiona u Melbourneu skupilo se dosta srpskih navijača koji su tijekom cijelog meča navijali protiv Francuza, a onda je i on sam pobjesnio i okrenuo se prema publici i gestikulacijom reagirao na povike tokom poena.

Da vas čujem

Nakon susreta Monfils je objasnio svoju interakciju sa Srpskim navijačima:

“Imao sam pomoć Srba, koji su navijali protiv mene. To me je uzbudilo. Puno su pričali, vikali su, to mi je pomoglo. To je bila dobra motivacija za mene: ‘Evo vam, hajde sada, da vas čujem sada!’. To je neko uzbuđenje koje vas opusti. To mi je bilo potrebno. Hvala Srbima. Volim takve čarke, ali treba biti pažljiv”, izjavio je Monfils.