ODLIČNE VIJESTI ZA ĐOKOVIĆA: Francuzi popustili, otvorena vrata Roland Garrosa

Novak Đoković još uvijek ne zna kako će mu izgledati nastavak sezone ako se ne cijepi protiv koronavirusa, ali stigla je vijest koja će ga razveseliti točno četiri mjeseca prije početka Roland Garrosa.

Po novim informacijama, prvi tenisač svijeta mogao bi igrati na Grand Slam turniru na pariškoj zemljanoj podlozi čak i bez cijepljenja, a zeleno svjetlo za ulazak u Francusku dobio bi zbog toga što je bio zaražen koronavirusom unatrag pola godine od početka turnira.

U Đokovićevom slučaju, važan bi bio njegov pozitivni nalaz na koronavirus sredinom prosinca. To bi mu dalo priliku da u drugoj polovici svibnja i na početku lipnja bude u lovu na naslov pobjednika Roland Garrosa.

Bude li Đoković igrao na zemlji Roland Garrosa, ondje bi tražio svoj 21. naslov u karijeri na Grand Slam turnirima. Svoju kolekciju velikih titula ne može obogatiti na ovogodišnjem Australian Openu jer nije dobio dozvolu za ulazak u Australiju, no na pariškoj zemlji možda ipak bude više sreće za srpskog velikog šampiona.

Ovisno o tome kako u Melbourneu prođe Rafael Nadal, koji također ima 20 naslova, Đoković će uoči Pariza biti izjednačen s Nadalom i Rogerom Federerom u broju titula na Grand Slam turnirima, na prvom mjestu vječne ljestvice u toj kategoriji – ili će biti korak iza Nadala ako Španjolac ode do kraja na Australian Openu.

Looks like the French are changing the rules again to allow #Djokovic to play the French Open. As he claims he got COVID in mid-December, Djokovic can in fact circulate freely in France at least until mid-June and play Roland Garros https://t.co/MdDvA2CrvN

— Guido Tresoldi (@GuidoTresoldi) January 22, 2022