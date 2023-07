Odličan dan za Hrvate na Wimbledonu: Pobjede naših predstavnika, emocije preplavile Donnu Vekić

Četvrtak na Wimbledonu nije bio kišani dan pa su na teren izašli svi naši predstavnici, koji su ostali na All Englan Clubu, tenisačice, Martić i Vekić, te naš muški par Mektić i Pavić.

Prva je na terene izašla Petra Martić koja se plasirala u treće kolo Wimbledonua svladavši sa 4-6, 6-3, 6-3 Francuskinju Diane Parry, u meču koji je trajao dva sata i deset minuta.

U trećem kolu hrvatska tenisačica ima najtežu suparnicu, prvu tenisačicu svijeta Poljakinju Igu Swiatek s kojom je do sada igrala dva puta i oba puta izgubila.

Petra Martić 🇭🇷 comes back from a set down to defeat Diane Parry 🇫🇷 4-6, 6-3, 6-3 to reach the third round. #Wimbledon #wimbledon2023 pic.twitter.com/4kSBbX32wS

