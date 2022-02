NOVINAR OPISAO INTERVJU, A U JEDNOM TRENU JE ZAVAPIO : ‘Zašto, Novače, zašto?’

Novak Đoković je danas prekinuo svoju šutnju, koja traje još od Australian Opena, a kao sredstvo informiranja odabrao je BBC i njihovog novinara Amol Rajana, koji je vodio intervju.

Kako je Rajan dobio svjetsku ekskluzivu i on sam je bio pod utiskom intervjua, a koliko je bio “unutra” govori i njegova reakcija tijekom razgovora, kada je Đoković izjavio kako se neće cijepiti.

Tako je novinar konstatirao: “Na kraju spreman si propustiti šansu postati statistički najbolji igrač koji se ikad uhvatio reketa, zato što se protiviš ubodu?”, “Da” odgovorio je Nole, na što je Rajan samo rekao “Zašto, Novače, zašto?”

@amolrajan : Ultimately, are you prepared to forego the chance to be the greatest player that ever picked up a racquet, statistically, because you feel so strongly about this jab?’ #Djokovic : Yes. @amolrajan : Why, Novak, Why ?😂

Viđenje novinara BBC-a

Poslije intervjua novinar BBC-a iznio je svoje dojmove o toliko željenoj Novakovoj strani priče.

“Bio je odlučan u tome da se ne oglašava u Australiji i tijekom turnira, dijelom zato što je želio ispoštivati ljude koji sudjeluju na turniru. Osjeća se pogrešno predstavljenim i neshvaćenim. Intervjuom je se želio distancirati od globalnog pokreta antivaksera, naveo sam ga da priča o tome zbog njegove pozicije u svemu”, rekao je Rajan, pa dao svoje viđenje što je Novak ovim želio postići:

“On osjeća da kao jedan vrhunski sportaš mora i te kako paziti što “ulazi” u njegovo tijelo, a drugo je stvar njegovih principa, kazao je da je slobodarskog uma, da odluka ovisi isključivo o njemu i brani pravo izbora, da je to svačija individualna odluka. Mislim da je sve ovo napravio kako bi se konačno čuo njegov glas, ali i kako bi se distancirao od globalnog antivakserskog pokreta, te da još jednom poruči Australiji kako nije želio kršiti pravila”.

Novak Djokovic has broken his silence on his vaccination status and confirmed he would sacrifice his career, rather than get a covid jab.









He spoke to BBC correspondent Amol Rajan. On #BBCBreakfast, Amol reflects why Djokovic chose to speak to the BBC ⤵️https://t.co/cTfHYL4BDN pic.twitter.com/9iPkXpL2AA

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 15, 2022