Novi udarac, Čilić ne može u Wimbledon: Nastavlja se kalvarija za Hrvata, dugo ga već nema

Teniska sezona je u punom zamahu, ali za sada, nema u njoj puno veselja za Marina Čilića, koji već dugo pauzira zbog problema s koljenom. Čilić nije mogao na Australian Open, nije ga potom bilo ni na zemlji, s propuštenim Roland Garrosom na kojem je lani bio polufinalist, a neće ga biti ni na travi jer još uvijek nije dovoljno spreman za mečeve.

To uključuje i otkazivanje nastupa na travnatoj podlozi Wimbledona, koji je ove godine na rasporedu od 3. do 16. srpnja. Čilića neće biti na turniru koji najviše pamti po seriji pobjeda iz 2017., kada je došao do finala i na posljednjoj prepreci u ždrijebu izgubio od Rogera Federera.

Za Wimbledon – prerano

“Koljeno još nije na nivou da odigram dva-tri meča u nizu, iako je dosta dobro, pa nisam htio forsirati za Queens, a s druge strane nezgodno je da mi Wimbledon bude prvi turnir”, rekao je Čilić za SN.

Iskusnom hrvatskom adutu su ovogodišnja vrata londonskog Grand Slam turnira zatvorena, ali otvara se šansa za mlađeg hrvatskog reprezentativca. Borna Gojo, 25-godišnji Splićanin, sada je prvi ‘ispod crte’ za ulazak u glavni ždrijeb Wimbledona izravno, bez kvalifikacija.

Čilić nastavlja svoju tešku ovogodišnju priču u kojoj ga je koljeno udaljilo od nastupa sve od prvog turnira sezone i dolaska do četvrtfinala u siječnju u indijskom Puneu.

Dobra vijest je da bi se trebao vratiti nakon dijela sezone na travi. Bude li sve u redu, očekuju ga u Umagu, na Plava Laguna Croatia Openu, jedinom hrvatskom ATP turniru.

Na umaškim zemljanim terenima će se ove godine igrati od 24. do 30. srpnja.

Bio i na operaciji

Izbivanje s turnira još uvijek traje, a nakon što se vrati, 34-godišnjeg hrvatskog aduta čekat će i borba za povratak na nekadašnje pozicije u poretku najboljih na svijetu. Nakon što je morao propustiti Roland Garros i nije bilo branjenja bodova za lanjsko polufinale, pao je s 22. na sadašnje 65. mjesto na ATP ljestvici.