NOVI TEŽAK UDARAC ZA RUSIJU: Izbacili su ih od tamo na što su jako slabi, ovo će teško ‘progutati’

Autor: I.K.

Sportske sankcije za ruske sportaše i sportašice došle su i u tenis. Međunarodna teniska federacija objavila je odluku o neodređeno dugoj suspenziji Ruskog teniskog saveza i svih reprezentacija iz ekipnih natjecanja, a suspendirana je i Bjelorusija zbog savezništva te zemlje u ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Ovakva odluka je loša vijest za ruske i bjeloruske teniske dužnosnike, a dok god suspenzija traje, odražava se i na aktualne svjetske prvake. Ruski teniski reprezentativci su, podsjetimo, lani osvojili Davis Cup, a u borbi za trofej su u Madridu slavili protiv Hrvatske.

Dobra vijest za ruske tenisače je što su svojim lanjskim uspjehom izbjegli ovogodišnje kvalifikacije za završnicu Davis Cupa. Kvalifikacijski susreti igraju se ovog vikenda, a ruski reprezentativci će ponovno na okupu biti tek u rujnu, kada počinje prva faza ovogodišnjeg završnog turnira.

Prijetnja za Bjeloruskinje

Među reprezentativnim natjecanjima koja su pred vratima, suspenzija koja je stigla predstavlja potencijalni problem za žensku bjelorusku reprezentaciju, koja se u najjačem sastavu može osloniti na dvije igračice među prvih 20 na svijetu, Arynu Sabalenku i Viktoriju Azarenku.

Bjeloruske tenisačice bi sredinom travnja trebale igrati kvalifikacijski susret u Billie Jean King Cupu, nekadašnjem Fed Cupu, no to je sada pod upitnikom. Prije toga, glavni udar odnosi se na mušku bjelorusku reprezentaciju u njihovim kvalifikacijama za Prvu skupinu Davis Cupa, ispod elitnog ranga natjecanja. Bjelorusi su ovog vikenda trebali igrati protiv Meksika, ali to sada otpada.

ITF suspends Russia and Belarus from ITF membership and international team competition Full statement ⬇️ — ITF (@ITFTennis) March 1, 2022

Što čeka igrače i igračice?

U svojoj odluci, krovna svjetska teniska organizacija pojasnila je da ova suspenzija ne znači da ruski i bjeloruski predstavnici ne smiju igrati kao pojedinci, boreći se za pobjede na turnirima. To obuhvaća i igranje na ITF Touru, ispod razine ATP i WTA Toura.

Tenisači i tenisačice ipak možda ne prođu bez ikakvih sankcija. U igri je zabrana da se na turnirima za pobjede bore s nacionalnim obilježjima svojih zemalja, a sudeći po trenutnoj WTA ljestvici na kojoj su ruske i bjeloruske zastave uklonjene pokraj imena igračica, na najjačem ženskom Touru je takva kazna već na snazi.