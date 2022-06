NOVI ŠOK ZA LEGENDU: Nove vijesti izazvale paniku, javila se i osoba koja ga najbolje zna…

Nakon što je njegov dvoboj s Novakom Đokovićem privukao brojne poglede zaljubljenika u sport širom svijeta, Rafael Nadal je poslije pobjede nad velikim rivalom i ulaska u polufinale Roland Garrosa ponovno postao zanimljiv i zbog svojeg zdravstvenog stanja. Na terenu je i dalje dovoljno dobar za pobjede, ali sve češće dolaze pitanja – koliko dugo će to trajati.

Nove zabrinjavajuće vijesti je u javnost pustio Angel Garcia, novinar španjolske radijske postaje COPE, koji je u praćenju karijere i životnog puta španjolske sportske legende poznat kao autor knjige ‘Od Rafaela do Nadala’. Garcia tvrdi da Nadal više neće moći gurati dalje s obzirom na goleme probleme s nogom s kojima igra. U prvom planu je bolno stopalo, o čemu i španjolski teniski velikan sve češće priča o javnosti.

Kako je opisao španjolski novinar, jedna kost u Nadalovoj nozi ‘praktički umire’ zbog nekroze. Zbog velike boli koju trpi, Nadal će prekinuti karijeru nakon Roland Garrosa, kako tvrdi španjolski novinar, a nitko ne zna kada bi se mogao dogoditi povratak. Sve će ovisiti o mogućnosti da se teniski velikan oporavi, s puno neizvjesnosti u toj priči.

Iako je u Roland Garros došao bez svojeg uobičajenog pobjedničkog naleta na zemljanim terenima, a puno dvojbi koliko može izazvalo je i tjelesno stanje, Nadal je i ove godine u Parizu dovoljno dobar za pobjednički niz. Do polufinala je stigao četvrtfinalnom pobjedom nad Đokovićem u njihovom novom velikom meču, a novi izazov slijedi sutra u polufinalu, u kojem će mu protivnik biti Nijemac Alexander Zverev.

Rafael Nadal could stop playing after Roland Garros until his chronic foot injury gets resolved, claims Spanish journalist Angel Garcia https://t.co/zoFBonnEp8

