Novi nevjerojatan rekord Đokovića, neočekivani problemi za Vekić: ‘Nešto nije bilo u redu’

Završen je ljetni odmor za Novaka Đokovića koji se vratio na posao na terenu u Cincinnatiju, na tamošnjem ATP Masters 1000 turniru, na kojem se zagrijava za US Open čiji glavni turnir počinje za 10 dana.

Đoković je na svojem prvom turniru na sjevernoameričkoj turneji na tvrdoj podlozi izborio četvrtfinale vrlo uvjerljivo, sa 6:3, 6:2 u osmini finala protiv Francuza Gaela Monfilsa.

TIme je postavio novi nevjerojatni rekord u svojoj velikoj karijeri. Protiv Monfilsa sada ima omjer pobjeda i poraza 19-0, što je najveća dominacija jednog tenisača protiv nekog drugog otkako se statistike vode na ATP Touru.

Đoković je novom pobjedom protiv Monfilsa prestigao Rafaela Nadala s kojim je bio poravnat po dominaciji protiv nekog protivnika. Nadal ima 18-0 u dvobojima s Richardom Gasquetom, još jednim francuskim igračem, poput Monfilsa.

19-0 vs. Monfils

