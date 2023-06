Dino (17) je sve pokorio i najavio velike stvari: Hrvatu se javio i Đoković

Autor: Ivor Krapac

Velik je i poseban bio ovogodišnji dio sezone s najvećim svjetskim turnirima na zemlji, a sa završetkom u kojem su se najbolji na svijetu borili za naslov pobjednika Roland Garrosa, Pariz ostaje u sjajnom pamćenju i jednom hrvatskom adutu koji dolazi, nadajući se da može ići stopama svojeg velikog splitskog sugrađanina Gorana Ivaniševića – ili putem kojim je išao Marin Čilić, čiji je juniorski uspjeh s pariške zemlje reprizirao…

Nakon Čilića i trofeja iz 2005. na juniorskom Roland Garrosu, pariški naslov u toj konkurenciji se u sjajnoj ovogodišnjoj seriji našao u rukama Dine Prižmića, 17-godišnjeg Splićanina koji je već velikim koracima zagazio i u seniorsku konkurenciju, među profesionalce, a na pariškoj zemlji je među juniorima iskazao veliki talent i potencijal.

Bila je to baš moćna serija pobjeda, sa šest dobivenih mečeva u kojima je izgubio samo jedan set na putu do osvajanja juniorskog pariškog Grand Slam turnira, a nastavila je priču u kojoj je Prižmić već prošao jako puno otkako je krenuo s tenisom. Na pariškoj zemlji iskazao se u posebnoj godini, onoj koja će se s muškog turnira pamtiti po rekordnom 23. naslovu Novaka Đokovića, na putu srpskog asa kakvom se mnogi mladi tenisači nastoje približiti, a hrvatski teniski zaljubljenici navijat će da sličnom stazom krene i nadareni Splićanin koji je u seniorskim vodama tek na začetku svoje priče.





Put gradili i drugi velikani

Bogata je i sjajna splitska teniska tradicija. U vremenima bivše Jugoslavije, gradili su je Nikola Pilić i Željko Franulović, na Firulama je rastao Goran Ivanišević, a iz današnje generacije najjačih hrvatskih aduta s reketom, u konkurenciji parova je već godinama moćan Mate Pavić. Mnogima su velikani iz prošlosti uzor i inspiracija, a na najjačoj juniorskoj sceni, osvajanjem Grand Slam turnira je prije Prižmića već zablistao jedan od njegovih prijatelja s teniskog puta kojim idu, sugrađanin Mili Poljičak, lani pobjednik juniorskog Wimbledona.

Što se novog vlasnika juniorskog trofeja na pariškoj zemlji tiče, Dino je svojedobno, dok mu je bilo 11 godina, u prvi plan kao svojeg uzora stavio Rafaela Nadala. “Najviše me privukao zbog energije na terenu i borbenosti, a uz njega uživam gledati i Federera. Sviđa mi se njegov stil igre i što je toliko godina u vrhu”, govorio je Prižmić tada, gledajući prema najvećima čijim putem želi ići svaki novi teniski adut koji tek dolazi.

Na tom putu, mladi Splićanin je do sada već prošao puno putovanja, s puno izazova na terenu na različitim podlogama.

Nalet je sve jači

Pobjednička serija na pariškoj zemlji kojom se okrunio naslovom na Roland Garrosu pokazala je da je Prižmić u sve većem naletu. Do sada je već pokazao što zna i što može na različitim rangovima turnira, na međunarodnoj sceni, prvo na europskom, Tennis Europe juniorskom Touru, a zatim na ITF turnirima u juniorskoj konkurenciji, upoznajući se s ritmom kakav živi svaki ambiciozni tenisač.

Često na putu, sve rjeđe kod kuće, s puno odricanja bez kakvog ne ide da bi se došlo do velike nagrade.

Puno je lijepih iskustava pritom već bilo, poput istrčavanja na teren središnjeg stadiona Stella Marisa u Umagu zajedno s iskusnim majstorima Goranom Ivaniševićem i Andreom Agassijem na otvaranju jednog izdanja najstarijeg hrvatskog ATP turnira, poput brojnih pojedinačnih i reprezentativnih pobjeda u mlađim dobnim kategorijama, u društvu sugrađana Milija Poljička i Luke Mikruta, a pod trenerskim vodstvom Darka Klaića u uspješnoj hrvatskoj ekipi, sa stručnjakom s kojim surađuje i danas, u vezi koja ostaje čvrsta…









Zajedno su bili i u Parizu, Klaić je izbliza pratio i zajedničkim poslom na terenu pomogao u uspjehu mladog splitskog asa.

Prižmić je već iskusio jako puno igrajući u juniorskoj konkurenciji, a u profesionalnim vodama, nedavno je ostvario najbolji plasman u karijeri, prvi put među najboljih 300 na svijetu, na 293. mjestu ATP ljestvice.

Svoju priču već gradi i na Challengerima, na drugoj najjačoj razini turnira na muškom Touru. Između ostalog, već je stekao i vrijedno iskustvo za koje se nedavno izborio dvjema pobjedama u austrijskom Mauthausenu, kada je došao do četvrtfinalnog susreta s Dominicom Thiemom, bivšim trećim tenisačem svijeta i pobjednikom US Opena iz 2020. godine. Protiv Thiema tog dana nije išlo do pobjede, Austrijanac je slavio sa 6:3, 6:3, ali bit će vremena i za takve ‘skalpove’ velikih protivnika.









Kako je mladi splitski as gledao na svoj put dalje u razdoblju dok je sve bilo još na početku, u razgovoru u kojem je govorio o svojim ambicijama dok mu je bilo 11? Nije postavljao visoke ciljeve iako se i tada, zbog dotadašnjih rezultata na terenu, moglo prosuditi da se radi o potencijalu za velike uspjehe.

“Za sada želim nastaviti sa pobjedama i uspjesima i uživati u svakom trenutku u tenisu”, govorio je Prižmić s 11 godina, bez gledanja previše daleko u budućnost, a ta budućnost donijela mu je nove pobjede i trofeje – i pogled unaprijed nakon što je juniorsku karijeru okrunio naslovom na pariškoj zemlji.