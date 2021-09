‘NOVAK PRVO UZIMA NOGE, A ONDA DUŠU!’ ‘Bit će mu to najbolnije iskustvo ikada!’

Najbolji tenisač na svijetu Novak Đokovič plasirao se u četvrtfinale US Opena nakon što je svladao Amerikanca Jensona Booksbyja.

Đoković je slavio 1:6, 6:3, 6:2 i 6:2 protiv sjajnog 20-godišnjaka koji je sjajnim igrama uzeo prvi set. Đoković se postepeno uigravao, a na kraju i slavio protiv Amerikanca.

Meč je pratio i legendarni Andy Roddick, koji je na svojem Twitter profilu prokomentirao tijek susreta.

Roddick je prokomentirao kako Đoković uništava svoje protivnike:

“Obećajem vam jednu stvar. Kako će meč odmicati, Novak će ovom djetetu priuštiti najbolnije iskustvo koje je ikad proživio. Poslije sat i pol meča, dečko će osjećati bol u tijelu, Novak može sve izdržati. Prvo ti oduzme noge, a onda ti uzme i dušu!”, poručio je Roddick.

I promise you one thing. As we get into this, Novak will make this the most painful physical experience this kid has ever seen. Hour and a half in, and aeon serious body blows thrown. We know Novak can handle it …….

— andyroddick (@andyroddick) September 7, 2021