Novak Đoković u finalu Roland Garrosa! Ozljeda Alcazara otvorila je put Srbinu do finala

Novak Đoković došao je do velike pobjede u polufinalu Roland Garrosa, nakon što je s 3:1 u setovima bio bolji od mladog Španjolca Carlosa Alcazara.

Đoković je tijekom ovog meča bio jako sabran, nije imao ispade kakve smo navikli gledati, a možda je glavni uzrok poraza Alcazara ozljeda koju je dobio u trećem setu kada je čak predao jedan gem Srbinu.

Back in the final 👀 #RolandGarros @DjokerNole pic.twitter.com/bfs0qepWgg

Novak je odlično ušao u meč i brzo je poveo s 3:1 u gemovima, ali Alcazar se pokazao kao dostojan protivnik, no Nole nije ispustio prednost i prvi set je riješio s 6:3 u soju korist.

Ozljeda Španjolca

Carlos Alcazar je pokazao što može u drugom setu koji je dobio s 7:5, ali u trećem počeli su veliki problemi za mladog Španjolca.

In Novak voice: NOT TOO BAD 🤯#RolandGarros | @carlosalcaraz pic.twitter.com/pHkwxrff4u









