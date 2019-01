ĐOKOVIĆ RAZBIO NADALA! Nakon pobjede održao emotivan govor

Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković novi je rekorder Australian Opena sa sedam naslova pobjednika, nakon što je u nedjeljnom finalu odigranom u Rod Laver Areni u Melbourneu nadigrao Španjolca Rafaela Nadala sa 6-3, 6-2, 6-3 za samo dva sata i četiri minute igre te tako stigao do svog 15. naslova na Grand Slam turnirima.

Bio je to 53. dvoboj Đokovića i Nadala te njihovo 25. finale. Srpski tenisač je došao do svoje 28. pobjede nad Španjolcem, a u finalima sada vodi sa 15-10. Đoković i Nadal su se samo jednom prije ovog današnjeg meča susreli na Australian Openu, u finalu 2012. godine, u kojem je također trijumfirao Đoković, ali je meč odlučen u petom setu, tek nakon pet sati i 53 minute igre, što je i dalje najduže finale na Grand Slam turnirima u povijesti.

Za razliku od tog dvoboja, u ovogodišnjem finalu Australian Opena srpski tenisač je bio nadmoćan od prvog poena, posebno u gemovima kada je bio na početnom udarcu. Tako je Đoković u prvom setu izgubio svega jedan poen na servisu, u drugom ih je izgubio pet, a u trećem, u kojem je Nadal došao do jedine prilike za ‘break’, još sedam.

Tako je Đokoviću za osvajanje prvog seta dovoljan bio ‘break’ u drugom gemu, u drugom setu je slomio Nadalov servis u petom i sedmom gemu, a u trećem setu je do ‘breaka’ došao u trećem i devetom gemu.

Na prvu meč-loptu Đoković je promašio bekhend, što mu je bila tek deveta neforsirana pogreška u meču, a na drugu je dočekao Nadalovu 28. pogrešku za rekordni sedmi naslov u Melbourne Parku.

“Ovdje sam kao doma”, rekao je Đoković nakon meča.

“Pokušavam prevrtiti u glavi film od zadnjih dvanaest mjeseci. Prije točno godinu dana sam bio na operaciji. Stajati danas ovdje s ovim peharom je nevjerojatno. Stvarno, nemam riječi. I Rafa je bio u sličnoj situaciji pa čestitam i njemu na velikom povratku. On je oličenje borbenosti i pobjedničkog duha i najbolji primjer mladim igračima”, rekao je Novak pa dodao:

“Nadam se da su Jelena i naša djeca gledali meč. Osvojiti ovakve trofeje puno je ljepše kad ih možeš podijeliti s nekim posebnim, a najljepše kad imaš takvu predivnu obitelj”.

Osim trofeja Normana Brooksa, Đoković je za trijumf na ovogodišnjem Australian Openu zaradio 4,1 milijun australskih dolara. Nadal je ostao na 17 Grand Slam naslova i jednom osvojenom Australian Openu, a za poraz u finalu je nagrađen sa 2,1 milijunom australskih dolara.