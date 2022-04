NOVAK ĐOKOVIĆ PROGOVORIO O MISTERIOZNOJ BOLESTI: ‘Nikad mi se to nije događalo ovako drastično’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Novak Đoković ove sezone doživljava ozbiljne probleme i na terenu, a ne samo dok ne igra, kao što mu se dogodilo u poznatoj priči s početka godine kada mu nije bio dozvoljen ulazak u Australiju i nastup na Australian Openu. Nakon rezultatski slabog početka sezone, Đokoviću je krenulo nešto bolje na domaćem terenu. Došao je do finala ATP turnira u Beogradu, no ondje je doživio poraz od Rusa Andreja Rubljova protiv kojeg je potpuno potonuo u odlučujućem setu. U toj dionici meča Rubljov je bio bez gubitka gema, na putu do 6:2, 6:7(4), 6:0 i proslave beogradskog naslova.

Više od igre i rezultata, zabrinulo je ono što je Đoković otkrio poslije meča. Muči ga slabost, misteriozna bolest o kojoj je pričao nakon meča, govoreći o gubitku snage i energije, zbog čega nije mogao dati više u završnom meču turnira.

‘Nikad mi se to nije događalo ovako drastično’, kazao je prvi tenisač svijeta, dodajući i da taj problem nije od jučer, već ga je pratio i nedavno u Monte Carlu, na turniru na kojem ga je već na početnoj prepreci svladao Španjolac Alejandro Davidovich Fokina.

O problemima pričao i Ivanišević

U nedavnom razgovoru s poznatim talijanskim teniskim novinarom Ubaldom Scanagattom, o Đokovićevim problemima pričao je i njegov trener Goran Ivanišević. Sada je riječi hrvatske teniske legende potvrdio i srpski majstor s reketom, govoreći da se u borbi za naslov u Beogradu na terenu osjećao gotovo nemoćno.

‘Mislim da je to povezano s nekom bolešću i izgleda da će mi trebati više vremena za oporavak od onog što sam očekivao’, kazao je Đoković usred dijela sezone na zemljanim terenima u Europi, s dolazećim jakim ATP Masters 1000 turnirima u Madridu i Rimu, a zatim i Roland Garrosom, koji će ove godine početi na Đokovićev 35. rođendan – 22. svibnja.

‘Nije COVID’

S obzirom na to da je za napore na zemljanim terenima potrebno puno snage i energije, problemi koji prate Đokovića su zabrinjavajući. Do Roland Garrosa još ima dovoljno vremena, ali ne iznenađuje što je zbog svoje situacije zabrinut i sam srpski teniski majstor, uz nadu da će do nastupa na Grand Slam turniru na pariškoj zemljanoj podlozi ipak biti bolje.

Što ga točno muči? Jednu stvar je Đoković isključio. ‘Nije COVID, nešto je drugo, a ne želim ulaziti u detalje jer to nije potrebno’, opisao je, dodajući da su mu tijelo i metabolizam pogođeni već tjednima. Kako je Đoković kazao, nije problem samo u tjelesnom stanju, već o još nečem što utječe na njega, bez otkrivanja detalja o čemu se točno radi.

Problemi iz prošlosti

Ovakvo neobično stanje na terenu za Đokovića nije sasvim novo, ali nije mu se događalo već jako dugo. O tome je također pričao na kraju tjedna u Beogradu, govoreći da se tako nije osjećao još od rane faze svoje karijere na Touru.

Tada se srpskom teniskom majstoru također znalo događati da ostaje bez snage i energije u napetim mečevima. Bilo je i problema s disanjem, a u jednom od takvih slučajeva, pamti se predaja Stanu Wawrinki kod 6:6 u prvom setu u finalu ATP turnira u Umagu 2006. godine. Kako bi riješio probleme s disanjem, Đoković je bio i na operaciji, dok je nedostatak snage i energije rješavao drugačije, promjenom prehrane i s više pažnje da bude potpuno spreman za tenis.





Sada su se stari problemi vratili, a po Đokovićevoj priči, djeluju vrlo neugodno. Za prvog tenisača svijeta i sve koji su uz njega ostaje nada da će uskoro ipak ponovno biti onaj pravi s obzirom na to da su novi veliki izazovi na terenu već jako blizu.