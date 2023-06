Novak Đoković postao najbolji svih vremena!: Nakon više od 3 sata borbe ispisao je povijest

Autor: Ivan Lukač

Novak Đoković ispisao je novu stranicu povijesti sporta. Đoković je u finalu Roland Garrosa s 3:0 (7:6, 6:3, 7:5) u setovima pobijedio Norvežanina Caspera Ruuda (24) i tako je došao do 23. Grand Slam naslova u karijeri.

Osvajanjem French Opena prestigao je Rafu Nadala na vječnoj ljestvici. Španjolac je ostao na 22 Grand Slama dok je Roger Federer na 20 osvojenih najvećih turnira. Đokoviću je ovo treći Roland Garros.

Zanimljivo, Nadala je prestigao baš na francuskoj zemlji koja je godinama bila Nadalova utvrda. Ovaj uspjeh mu sada više nego ikada daje za pravo da ga se zove najbolji svih vremena.





Za povijest

Norvežanin se dobro držao u prvom setu, odmah je uzeo break i igrao je jako dobro dok je Novak previše griješio. Ipak, čak i s takvom, promjenjivom igrom, Đoković je vratio izgubljeni servis, a onda je u tie breaku razvalio Ruuda sa 7:1.

U drugom setu Ruud više nije imao šanse. Novak je odmah uzeo servis Norvežaninu i mogao je i prije završiti set jer je propustio dvije break lopte kod 5:2.

Ruud se do kraja trećeg seta uporno odbijao predati i za to zaslužuje naklon do poda. Ipak, nije mogao do kraja. Kod 5:5 Đoković mu uzima servis i servira za pobjedu i povijest tenisa, ali i sporta općenito.