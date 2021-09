‘NOVAČE, GOVORI U SVOJE IME!’ FEDERER ODGOVORIO ĐOKOVIĆU! ‘Ne zna što je s Rafom i samnom’

Najjača trojka svjetskog tenisa, neuništivi Roger Federer, Rafael Nadal i Novak Đoković ne postaju mlađi i u njihovim igrama uživat ćemo samo još neko vrijeme.

Švicarac je napunio 40 godina, Nadal 35, a Nole 34 te se srpskom tenisaču daje najviše šansi za osvajanje još jednog Grand Slam turnira čime bi postao rekorder s 21 titulom. Đoković je prokomentirao kako nitko od velike trojke neće odustati od lova na 21. titulu, a ta je izjava stigla i do Federera.

Švicarca je GQ upitao osjeća li se tako kako Đoković priča.

Nole u najboljoj formi

“Očito je Novak govorio u svoje ime. Pun je adrenalina kada govori o tome i ne zna u kakvom smo stanju Rafael Nadal ili ja. No, ne misli on ništa loše, to je također evidentno”, započeo je Federer, pa dao do znanja da se polako pomirio s činjenicom da on neće do rekorda:

“Nole je imao fenomenalnu godinu. Zapanjujuće je da sva trojica imamo po 20 Grand Slamova. Vau! Kad sam se ja uzdizao, rekord je bio 12, a onda je Pete Sampras došao do 14. Nadmašio sam ga 2009. godine u Londonu, to je bio ogroman trenutak za mene. Sada drugi igrači imaju drugačiju perspektivu. Naravno, svi žele pobjeđivati i biti na najvišem nivou, ali četvrtfinale Wimbledona sada možda nije dovoljno dobro za mene, ali put je bio težak i perspektiva mi je drugačija”, priča Federer.

Rekao je kako misli da će se jednog dana pojaviti nova ‘velika trojka’ te da će netko sigurno oboriti njihov rekord. Naravno, to se neće dogoditi preko noći, a njih ćemo pamtiti kao ponajbolje tenisače u povijest.