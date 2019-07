NOVA VERZIJA MARINA ČILIĆA! Današnjim porazom uspio je učiniti nemoguće i nadmašiti – samog sebe

Drugu godinu zaredom, a treći put u karijeri Marin Čilić je zaustavljen u 2. kolu Wimbledona, gdje ga je u četvrtak svladao 69. tenisač svijeta, Portugalac Joao Sousa sa 6-4, 6-4, 6-4 nakon dva sata i 11 minuta igre na terenu 12 All England Cluba.

Bio je to njihov peti međusobni dvoboj i prva pobjeda 30-godišnjeg portugalskog tenisača koji protiv Čilića u prethodna četiri meča nije uspio osvojiti nijedan set.

Za pobjedu u ovom susretu Sousi je bio dovoljan po jedan ‘break’ u svakom setu. Prvi je napravio odmah u prvom gemu dvoboja, za osvajanje drugog seta do prednosti je stigao u petom gemu, a u trećem setu je odlučujući ‘break’ napravio u trećem gemu.

Portugalac je pritom imao savršen učinak kad je trebao spašavati ‘break-lopte’, a Čilić je imao čak 12 prilika za oduzimanje servisa Sousi. U prvom setu je propustio tri prilike, sve tri u osmom gemu u kojem je imao 0-40. U drugom setu je Sousa spasio pet ‘break-lopti’: 0-40 u drugom gemu te 15-40 u četvrtom. Čilić je u trećem setu dvaput propustio 15-40, u drugom i šestom gemu.

Mnoge od tih prilika dolazile su na drugi servis Portugalca, ali bivši wimbledonski finalist to nije znao iskoristiti, često promašujući reterne. Koliko je Portugalac igrao ekonomičniji tenis, najbolje pokazuje statistika izravnih poena i neforsiranih pogrešaka: Čilić je imao 33 izravna poena, ali čak 46 pogrešaka, dok je Sousa samo sedam puta pogriješio, a imao 22 ‘winnera’.

Pobjedom nad Čilićem i plasmanom u 3. kolo Portugalac je izjednačio svoj najbolji wimbledonski rezultat. Za plasman u osminu finala Sousa će se boriti protiv Britanca Daniela Evansa.

Celebrating your 50th Grand Slam appearance in style…

Joao Sousa defeats 2017 finalist Marin Cilic in straight sets to match his career-best effort by reaching the third round at #Wimbledon – the only Portuguese player to do so in the men’s singles 🇵🇹#Wimbledon pic.twitter.com/BNzYczhEOc

— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2019