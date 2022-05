NOVA HRVATSKA ZVIJEZDA U NALETU: Petra juri dalje, pala je iskusna protivnica!

Petra Marčinko slavila je u svojem prvom meču u karijeri na jednom WTA turniru! Mlada Zagrepčanka, koja će krajem godine proslaviti 17. rođendan, odlično je započela nastup na zemljanim terenima marokanskog Rabata, s prolaskom u drugo kolo sa 6:0, 2:6, 7:5 protiv 26-godišnje švedske igračice Rebecce Peterson, 77. na svijetu.

Nastupajući s pozivnicom za nastup u glavnom ždrijebu Rabata, Marčinko je odlično odradila prvi set, a nakon povratka Šveđanke u drugom, uspjela je izdržati sve izazove trećeg seta. Odluka je pala uz ‘break’ mlade Zagrepčanke kod 5:5, a prije toga, stigao je Petrin povratak nakon što je u trećem setu gubila s 3:1.

Marčinko je, tako, napravila novu veliku stvar u svojem proboju u seniorskim vodama. U odličnoj godini, do sada je igrala i pobjeđivala na ITF-ovim turnirima, a sada je s uspjehom na terenu iskusila i jači turnirski rang.

Nakon startne pobjede, mlada Zagrepčanka će se okrenuti nastavku puta u Rabatu, a potom, uskoro dolazi i novi izazov u juniorskoj konkurenciji u kojoj je na svjetskom vrhu, s naslovom na Australian Openu na početku sezone. Petra se na zemlji zagrijava za juniorski Roland Garros, gdje će napadati novi trofej na Grand Slam turnirima.

Marcinko 🇭🇷 beats Peterson 🇸🇪 in R1 WTA Rabat!

Quite a rollercoaster match where Petra had to come back from a 3-1 deficit in the 3rd after bageling Rebecca in the 1st! pic.twitter.com/oM83JZN7e7

— Siem (@SiemBlueboom) May 15, 2022