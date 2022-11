NJEMAČKA LEGENDA NAPUŠTA ENGLESKI ZATVOR? Vratit će se u domovinu nakon što je izgubio sve

Statistika kaže da čak 30 posto profesionalnih sportaša nakon karijere bankrotiraju. Jedan od njih te čovjek koji je imao sve i isto to izgubio je sigurno Boris Becker.

Još kao tinejdžer osvojio je Wimbledon, bio je svjetska megazvijezda te na kraju karijere jedan od najboljih ikada. Tu je krenulo njegovo propadanje.

Nijemac je uložio 100 milijuna eura u nigerijske naftne kompanije koje su propale brže od servisa Ive Karlovića. Veliki skandal izbio je kada je ruskoj manekenki napravio dijete u WC-u restorana, a sve te rezultiralo je razvodom braka, a žena mu je uzela 25 milijuna dolara, stan u Miamiju i skrbništvo nad djecom. Uz 30.000 eura mjesečne alimentacije do njihove punoljetnosti. Sve to moglo se gledati uživo na TV-u.





Konačni krah

Zanimljiva obrana je bila na sudu kada je krenula rasprava o tome je li zaista napravio dijete ruskoj manekenki. Slavni Nijemac je tada rekao: “Sa spomenutom Ruskinjom imao sam samo oralni seks, nakon čega je ona uz pomoć ruske mafije sakupila, odnosno ukrala moju spermu i umjetno se oplodila, a sve u svrhu izvlačenja novca iz mog džepa.”

Becker je u travnju ove godine završio u zatvoru nakon što nije poštovao odluke izvršitelja. Skrivao je vrijedne stvari poput pehara Wimbledona te je na kraju osuđen na dvije i pol godine zavora.









Ipak, trebao bi se vratiti u domovinu. Kako piše britanski Sun, svaki strani zatvorenik koji može biti pušten iz zatvora i deportiran do dvanaest mjeseci prije najranijeg datuma puštanja na slobodu ima pravo na to. Nekadašnja teniska zvijezda će to i zatražiti.