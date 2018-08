NEZAUSTAVLJVO JURI PREMA VRHU! Senzacionalni Grk na 20. rođendan izborio finale s Nadalom!

Grčka senzacija Stefanos Tsitsipas i prvi tenisač svijeta Španjolac Rafael Nadal finalisti su teniskog ATP turnira iz Masters serije u Torontu

Dvadesetgodišnji grčki tenisač je u polufinalu svladao šestog tenisača svijeta Južnoafrikanca Kevina Andersona sa 6-7, (7/4) 6-4, 7-6 (9/7) nakon nešto manje od tri sata igre. Nadal, tri puta pobjednik u Torontu (2005., 2008. i 2013.) za svoje četvrto uzastopno fionale svladao je sa 7-6(7/3), 6-4) 22-godišnjeg Rusa Karena Khachanova.

“Igrati finale turnira iz serije Masters 1000 na svoj rođendan je najbolja stvar koja se može nekome dogoditi”, presretan je bio Tsitsipas koji je u Torontu na putu do finala svladao Dominica Thiema, Novaka Đokovića i Alexandera Zvereva.

Tsitsipas i Nadal su do sada igrali samo jednom u Barceloni, a Španjolac je bio bolji sa 6-2, 6-1.

Fourth top 10 win this week.

One match point saved.@StefTsitsipas reaches first Masters 1000 final 6-7(4) 6-4 7-6(7) over Kevin Anderson.#RogersCup pic.twitter.com/6nup1mxTgo

— Tennis TV (@TennisTV) 11. kolovoza 2018.