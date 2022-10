‘NETKO ĆE SIGURNO PLAKATI’ Đoković se nakon Hrvata otvorio o teškoj priči: ‘O tome još uvijek ne razmišljam’

Čak i u sezoni u kojoj nije igrao na Australian Openu i US Openu, Novak Đoković doživio je puno zanimljivih stvari na terenu i uz teren. Jedna od njih dogodila se nedavno kada je tijekom Rod Laver Cupa u Londonu bio uz Rogera Federera na oproštaju velikog Švicarca od profesionalnog tenisa, a nedugo poslije te posebne večeri, zašlo se na temu Đokovićevih planova za nastavak karijere – i za njegov završetak puta s reketom.

Srpski majstor je proteklog tjedna slavio naslov na ATP turniru, uz pobjedu nad Marinom Čilićem u finalu, a nakon tog meča protiv vodećeg hrvatskog tenisača, Đoković je pred izraelskim novinarima otvoreno pričao kako vidi nastavak i kraj igračke karijere.

Moglo bi to biti vrlo emotivno, a Đoković vjeruje da se kod jedne osobe neće izbjeći suze. ‘Majka će sigurno plakati’, rekao je Đoković uz osmijeh.

Nakon što je u Tel Avivu otišao do kraja, Đoković je opisao i kako bi mogao ići njegov nastavak na terenu. ‘Nisam blizu povlačenja, o tome ne želim previše razmišljati’, rekao je, spominjući i kako mu je izgledao Federerov oproštaj nedavno u Londonu.

‘Roger je imao prelijepi oproštaj na Rod Laver Cupu u Londonu. Svi smo bili tamo s njegovom obitelji kako bismo se oprostili od njega na veličanstvenom događaju u veličanstvenoj areni. To je moralo biti posebno za njega, nema sumnje da je to zaslužio. Jedno znam da ću sigurno poželjeti, da moji veliki rivali dođu na moj oproštaj’, istaknuo je srpski teniski majstor.

Đoković je još uvijek dovoljno zdrav i spreman za velike stvari, što u slučaju Rogera Federera nije bilo tako s obzirom na probleme s koljenom. Tu je i glad za pobjedama koja traje, a srpskog teniskog majstora gurala je prema trofeju u Tel Avivu, gdje je slavio 89. naslov u karijeri na ATP Touru. Iako često voli doživjeti i druge stvari, Đoković se u Izraelu usmjerio na posao na terenu. ‘Igrao sam puno tenisa ovog tjedna, to je ono što sam želio i zbog čega sam došao u Izrael. Nisam imao vremena ići okolo, da budem iskren, ali uživao sam na plaži, tu sam provodio bar sat vremena svakog dana, džogirao sam, vozio bicikl, plivao… Prošetao sam malo i starim gradom, vidio sam malo povijesti’, opisao je Srbin.

89th TOUR LEVEL TITLE@DjokerNole defeats Marin Cilic 6-3, 6-4 to win his first title on a hard court in 2022 in Tel Aviv 🔥 @telavivopen | #TelAvivOpen pic.twitter.com/NzOApUFGVx

