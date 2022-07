NESREĆA POGODILA MLADOG HRVATSKOG TENISAČA: Protivnik teško disao i tražio pomoć, onda se sve okrenulo

Na početku puta u profesionalnim vodama, sa svojim prvim nastupom u glavnom ždrijebu nekog ATP turnira, 16-godišnji Splićanin Dino Prižmić nije uspio proći startnu prepreku na zemlji Umaga. S pozivnicom za glavni turnir, Prižmić je na hrvatskoj postaji ATP Toura u prvom kolu predao Španjolcu Bernabeu Zapati Mirallesu u drugom setu, kod zaostatka od 6:4, 3:0.

Mladi Splićanin je dobro počeo meč. U prvom setu vodio je s 3:1, potom je imao i s 4:3, s ‘breakom’ prednosti, ali nakon toga nije osvojio ni gem prije nego je predao svojem 25-godišnjem španjolskom protivniku, 82. na svijetu. Razlog predaje bila je ozljeda u predjelu trbušnog zida.

S takvim, nesretnim raspletom, Prižmić nije nastavio zamah u kakvom je bio u tjednu prije Umaga, na Europskom prvenstvu uzrasta do 18 godina održanom u švicarskom Klostersu.

Igrajući u Švicarskoj, mladi Splićanin došao je do titule europskog doprvaka u juniorskoj konkurenciji. Probio se do finala, a u borbi za europsko zlato svladao ga je Belgijac Gilles Arnaud Bailly, sa 6:2, 6:3 u finalnom meču EP-a. U Umagu nije išlo do startne pobjede iako je početak meča protiv Zapate Mirallesa bio vrlo obećavajuć.

U ranoj fazi meča, španjolski tenisač je teško disao na umaškoj vrućini. Tražio je i pomoć na medicinskom ‘time-outu’, no nakon toga uspio se vratiti i okrenuti dvoboj na svoju stranu – pa dočekati predaju mladog hrvatskog aduta.

16yo WC Dino Prizmic had to retire in his first ever main tour match against Zapata Miralles. Prizmic started the match really well, so it's a shame how it ended. pic.twitter.com/5eiw3hy05F

— Del🇪🇺 (@Stroppa_Del) July 26, 2022