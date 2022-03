NEOČEKIVANI UDARAC ZA NADALA: Pokušao je stići Đokovića, a onda veliko iznenađenje

Često nazivan i petim Grand slamom, turnir u Indian Wellsu oprvadao je očekivanja. Mnogi su očekivali još jednu bitku između Nadala i Medvedeva, ali to se nije dogodilo.

U finalu su se sasatli Nadal i Fritz, a veliku senzaciju priredio je 11 godina mlađi Amerikanac. On je s 2:0 u setovima pobjedio Nadala i nanio mu prvi poraz ove godine.

Fritzu je ovo drugi turnir u karijeri, a osim tisuću bodova čeka ga i novčana nagrada koja iznosi više o milijun dolara. Nadal je propustio priliku izjednjačiti se s Đokovićem po broju titula na Masters turnirima. Nadal je na 36, a prvi reket svijeta na 37.

The biggest win of his career ⚡️@Taylor_Fritz97 beats Rafa Nadal 6-3, 7-6 at @BNPPARIBASOPEN 🙌 pic.twitter.com/l9WoSt5Mgx

— ATP Tour (@atptour) March 21, 2022