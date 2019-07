NAPROSTO JE NEVJEROJATNA! Evo što je mlada teniska zvijezda izjavila nakon epskog preokreta, sad sigurno ide do kraja!

Svijet priča, zapravo je tek počeo pričati o 15-godišnjoj senzaciji na Wimbledonu. Američka tenisačica Cori Gauff plasirala se u drugi tjedan na travi All England Cluba, i to nakon što je na nevjerojatan način izbacila slovensku igračicu Polonu Hercog u tri seta. Hercog je naime, nakon što je prvi set dobila sa 6:3 u drugom imala vodstvo od 5:2 i dvije meč-lopte…

Ali, za slomiti mladu Gauff to nije bilo dovoljno. Cori se vraća i okreće sve – naglavačke. Dolazi do tie-breaka u kojem će slaviti, a onda će u trećem setu povesti s 4:1. Tu je malo stala, a onda je krenulo “gaženje”. Osvaja ga sa 7:5 te prolazi i treću prepreku na ovogodišnjem Wimbledonu.

Ako računamo i tri kola kvalifikacija, Gauff je u šest mečeva izgubila svega jedan set. Kad mislite da je gotova, tek tada kreće letjeti po terenu. A izjava nakon utakmice to će i dočarati.

“Ne, nisam umorna. Vidjela sam da ju hvataju grčevi i da traži led da ohladi mišiće i znala sam da će je u jednom trenutku umor svladati. Ja imam tek 15 godina i puna sam energije tako da meni nije problem odigrati i dva meča u istom danu, kao što je bio slučaj na juniorskim turnirima. Ne, nije mi bilo teško”, rekla je Gauff.

Osim nje, internetska senzacija postala je i njezina majka Candi koja je vrlo emotivno proživljavala svaki njezin poen, plesala i skakala na tribinama.

“Molim vas recite mi da će postati meme na internetu. Odmah nakon meča sam otišla na Instagram i vidjela u jednom postu da je radila nešto s rukama i plesala. Nisam joj to rekla, ali znala sam da će postati viralna, jako me to zabavlja”, rekla je nasmijana Gauff.

Ulaskom u 4. kolo Wimbledona zaradila je 223.000 dolara, triput više nego u dosadašnjoj karijeri kad je riječ o turnirskoj zaradi.

“Da? Cool. Ne znam što ću si kupiti, ali vjerojatno još koju majicu s kapuljačom. Jako ih volim, a mama se stalno ljuti da ih previše kupujem”, odgovorila je Coco koja će u ovoj godini od sponzorskih ugovora zaraditi oko milijun dolara.

Za plasman u četvrtfinale igrat će u ponedjeljak protiv bivše prve igračice svijeta Simone Halep.

Next up on Centre Court?

15-year-old Cori Gauff! She’s taking on someone *only* 13 years her senior this afternoon, in 28-year-old Polona Hercog.

Live @BBCOne https://t.co/8pD99p47ne #Wimbledon #bbctennis pic.twitter.com/R2UG0RnUYr

