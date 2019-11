Photo by Lintao Zhang/Getty Images

NAKON ŠTO SU IH RUSI POMELI S TERENA: Davis kup turisti s privremenim izbornikom protiv domaćina Španjolske – bez šanse

– Privremeni izbornik hrvatske teniske reprezentacije Franko Škugor (32) istaknuo je kako igrači i on nisu očekivali poraz 0-3 od Rusije na startu natjecanja u skupini B Davis Cupa, dodavši kako će nakon “teškog dana” dati maksimum u srijedu protiv Španjolske.

“Bilo je, naravno, drugačije u odnosu na igranje, u odnosu na ono na što sam navikao dosad. U nekim trenucima sam poželio uskočiti u teren”, rekao je na konferenciji za medije u Madridu.

Škugor je preuzeo mjesto privremenog izbornika uoči dolaska u Madrid nakon što je savez dao otkaz Željku Krajanu.

“Pokušao sam se staviti u perspektivu igrača i pomoći im iz svog kuta, savjetima, najviše što sam mogao. Rekao sam im ono što bih rekao i samome sebi u takvoj situaciji. Pomogao sam im koliko sam mogao. Bio je to zaista težak dan za nas. Poraz od 0-3 nismo očekivali, nadali smo se da će da bolje proći”, rekao je.

Škugor je istaknuo kako je Gojo odigrao solidan meč s obzirom da je igrao prvi put u Davis Cupu. Za Ćorića je istaknuo kako je pao fizički u trećem setu i to vjerojatno zbog viroze, dodavši kako nije očekivao poraz Ivana Dodiga i Nikole Mektića u parovima.





“Nažalost, izgubili smo u parovima, što nismo očekivali, ali moramo reći da su Rublev i Hačanov odigrali jako dobro taj meč. Servirali su dobro, nisu nam davali velike šanse,” dodao je.

Hrvatska, koja u Madridu brani naslov, sada se nalazi u teškoj situaciji jer će u srijedu igrati s domaćinom Španjolskom.

“Ne ovisimo više o sebi. No bez obzira na današnji rezultat Rusije i Španjolske, mi ćemo dati sve od sebe protiv Španjolske. U susretu koji neće biti nimalo lagan. Za mlađeg Bornu je bitno da stekne što veće iskustvo, a za sve nas da iz ove situacije izvučemo maksimum, pa što bude”, zaključio je.

Najbolje rangiranog hrvatskog tenisača Bornu Ćorića u srijedu očekuje ogled s najboljim tenisačem svijeta Rafaelom Nadalom.

“Protiv Nadala će biti isto, ako ne i teže. Nadam se da će mi tijelo biti u redu kada se probudim, nekada znam loše reagirati jer nisam puno trenirao zadnja tri-četiri tjedna. Toga me najviše strah”, rekao je 23-godišnji Ćorić koji je prošli tjedan imao virozu.

Ćorić je na startu novog formata Davis Cupa izgubio od Karena Hačanova sa 7-6 (4), 4-6, 4-6.

“Mislim da sam stvarno odigrao dobro set i pol, te sam bio jako zadovoljan. U drugom setu sam vjerovao da ga imam, osjećao sam da puca, a da ja postajem bolji igrač. Nažalost na 3-3 sam odigrao loš gem, i tu me je ‘brejknuo’. Tada je sve krenulo nizbrdo,” istaknuo je Borna.

“Fizički sam jako pao. Nakupio mi se umor a noge više nisu slušale. Na kraju je on bio bolji. Jako mi je žao jer sam se nadao da ću ekipi donijeti taj bod, on je bio bitan jer bi možda i dečkima bilo lakše igrati taj zadnji meč parova ali eto…što je tu je”, rekao je Ćorić.

Ivan Dodig u paru s Nikolom Metićem nije uspio preokrenuti gubitnički niz u ponedjeljak.

“Nije nam bio problem igrati jer znamo da u ovom formatu svaki bod puno znači, sve je bilo u redu, no nismo uspjeli odigrati na visokom nivou kao što smo očekivali”, rekao je iskusni Dodig, preuzevši tako i na parove dio krivnje za ukupni poraz.

Borna Gojo je s 21 godinom debitirao u reprezentaciji porazom od 3-6 i 3-6 protiv Andreja Rubleva, 23. igrača svijeta. Premda je na papiru bio autsajder, mladi tenisač je bio tužan te je samog sebe kritizirao. On je prvi izašao na teren otvorivši novi format Davis Cupa.

“Nastojao sam učiniti meč što neizvjesnijim. On je odigrao dobro, a ja nisam radio ono što inače radim dobro. Servis mi nije bio na razini, a posebno ne na razini za ovaj meč, pa time nisam zadovoljan. Imao sam i prilike za biti puno agresivniji… možda je malo i trema utjecala da sam išao na sigurno a on je igrač kod kojeg to ne prolazi”, ispričao je Gojo.

Mladić koji na američkom sveučilištu studira ekonomiju prije tri mjeseca je postao profesionalni tenisač. Vjeruje kako mu igranje za reprezentaciju na Davis Cupu donosi iskustvo i znanje, pa da će u budućnosti pobjeđivati igrače svjetske razine.

“Za mene je odlično što sam ovdje s momcima koji igraju dugo, da imam priliku igrati i učiti od njih svaki dan. Kod mene ima puno prostora za napredak, nadam mu se što prije. Mislim da mogu igrati protiv velikih igrača i pobjeđivati ih, to je barem moje viđenje. Idem dan po dan, korak po korak”, zaključio je.