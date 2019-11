Nakon šoka s otkazom, za Krajana stigao još veći šok : Evo koga su igrači odabrali da im bude novi trener!

Sve same čudne vijesti iz Hrvatskog teniskog saveza. Nakon pšto je nenadano smijenjen Željko Krajan, a sam je rekao da nije sam otišao – psotavljen je novi izbornik. I njegovo imenovanje nije malo iznenađenje. Franko Škugor bit će privremeni izbornik hrvatske teniske Davis Cup vrste koja će od 18. do 24. studenoga u Madridu braniti naslov pobjednika.

I sve bi bilo u redu da nie riječ o velikoj neozbiljnosti samo tjedan dana prije Davis kupa, završnice u Madridu gdje Hrvatska brani naslov prvaka svijeta.

Čudnu vijest zamijeni još čudnija. Teško je baš vjerovati da igrači sami određuju tko će biti izbornik, a tko neće. Kao što je teško vjerovati d aneki igrači uvjetuju svoj nastup u reprezentaciji s uvjetom da žele da “baš ta osoba bude trener”.

Na posebnoj konferenciji za novinare u Zagrebu Škugor je predstavljen kao privremeni izbornik, dok je velika većina konferencije, predviđene kao najavne za put u Madrid, posvećen raskidu ugovora s bivšim izbornikom Željkom Krajanom.

U subotnjem priopćenju iz HTS-a predsjednica Nikolina Babić je izjavila da je nakon zajedničkog sastanka užeg vodstva HTS-a s igračima zaključeno da reprezentacija neće ići na završni turnir u Madrid pod vodstvom izbornika Krajana te da je s njim dogovoren sporazumni prekid suradnje.





“HTS je sporazumno raskinuo ugovor o radu s Krajanom i zahvaljujemo mu na sedam godina rada. No, došlo je do poremećaja u odnosima, a nius bili u pitanju financijski problemi kao što su mediji spominjali. Izbornik je izgubio kredibilitet među igračima, loša atmosfera je trajala od osvajanja Davis Cupa u Lilleu i igrači nisu bili u fokusu. Igrači su najvažniji i sam izbornik je rekao da je u takvom ozračju dogovoreno da on ne putuje. Sad je najvažniji naš nastup u Madridu, u jako teškoj smo skupini, nema Marina Čilića, ali vjerujemo da ćemo napraviti dobar rezultat”, kazala je predsjednica HTS-a Nikolina Babić, dodavši kako će natječaj za novoga izbornika biti proveden dokraja godine.

Željko Krajan je najdugovječniji i najuspješniji teniski izbornik koji je za svog mandata, započetog u siječnju 2012. godine i završenog u subotu priopćenjem Hrvatskog teniskog saveza o “sporazumnim raskidom ugovora” s 40-godišnjim Varaždincem, bio na čelu reprezentacije koja je prošle godine u Lilleu po drugi put donijela Davis Cup u Hrvatsku, a 2016. bila na korak do trijumfa u zagrebačkom finalu protiv Argentine.

Nakon svih tih uspjeha Željka Krajana su izdali sami igrači. Što se događalo iza kulisa teško je nazrijeti, Krajan se ponio gospodski u medjiima, nije želio potpaljivati vatru. Zacijelo svjestan da je i sam u nečemu pogriješio. Ipak, potez Hrvatskog teniskog saveza koji nije uspio razriješiti situaciju ranije, nego tek sada koji dan uoči završnice Davis kupa ne ide mu na hvalu.

U zemlji gdje s ei svaki kućni savjet rasloji na dvjie struje i u sportskim savezima ta pojava uzima masovne razmjere. No, da igrači vode poslove saveza zaista je veliki raritet, ali i opasnost. Zašto? Zato jer kada je u pitanju nastup u reprezentacjii ne bi smjelo biti uvjeta. Ni najmanjeg!