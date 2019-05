NAJBOLJI SRPSKI SPORTAŠ OTVORIO DUŠU! ‘Hrvatsku podržavam, to je u mojoj obitelji tradicija – kome pravo, kome krivo…’

Autor: Dnevno.hr

Nije se u petak dogodio novi veliki okršaj dvojice najboljih tenisača s ovih prostora. Marin Čilić se otrovao hranom pa se nije mogao nadmetati s Novakom Đokovićem za vrhunska ostvarenja u Madridu. Prvi tenisač svijeta tako se bez borbe plasirao u današnje polufinale turnira iz serije Masters 1000 na crvenoj zemlji u španjolskoj prijestolnici.

Nakon neodigranog meča Đoković je dao intervju za Novu TV u kojem je pričao o hrvatskom podrijetlu dijela svoje obitelji. Mnogo prašine u Srbiji podizao je prošlog ljeta kad je navijao za Hrvatsku na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji. Neki mu njegovi sugrađani to nisu zaboravili.

“Svjesno radim neke stvari jer svojim imenom i utjecajem mogu doprinijeti pozitivnoj energiji. Koga ću podržavati ako ne Hrvatsku? Osjećam da su oni i moji. Imam taj dio i u obitelji, tako sam se uvijek osjećao. Poštujem da će to nekim smetati, ali neka oni poštuju i moj izbor”, poručio je najbolji svjetski tenisač Novak Đoković.

“U nekim medijima sam bio jako osuđivan zbog podrške hrvatskoj reprezentaciji, ali mi nije smetalo. Gledam na nas sve odavde isto, tako se i ponašam, trudim se biti ljubazan, pristojan sa svima. Moja obitelj nije osjetila strahote rata, ali razumijem one kojima su rane još svježe. Ne moraju imati svi isti stav prema susjedima koji ja imam”, objasnio je Nole pa dodao:

“Ne može se očekivati od čovjeka da zaboravi nešto, ali se može raditi na oproštaju i to je ono što ja pokušavam napraviti, pozitivno utjecati na ljude.”

Pričao je Đoković i o rodbini koju ima u Hrvatskoj. Njegova majka je porijeklom iz Vinkovaca.

“Rođena je u Beogradu, ali njeni roditelji dolaze iz Hrvatske. Baka i djed su iz Vinkovaca, zapravo cijela babina obitelj dolazi otuda i tamo i dalje imam rodbinu. Nisam dugo bio u Vinkovcima, ima više od 10 godina, ali sjećam se da sam igrao i neke juniorske turnire tamo. Tada sam i upoznao obitelj. Nisam zapravo ni znao koliko familije imam. I tetki i stričeva”, rekao je kroz smijeh.

Godinama nije bio u Vinkovcima, ali je zato redovit gost hrvatske obale za koju kaže kako je “najljepša na svijetu”.

“Meni, ali i mnogima je hrvatska obala najljepša na svijetu. Obišao sam dosta zemalja, ali nekako se čovjek tamo najljepše osjeća, to je isti jezik, po meni i ista kultura. To je neki dragulj, biser Jadrana. Ja sam se uvijek lijepo osjećao, uvijek su me ljudi na lijep način primali i uvijek sam bio dobrodošao. Vjerojatno ću se vratiti već ovo ljeto”, kaže Đoković kojeg u subotu u 16 sati čeka polufinalni ogled u Madridu sa petim igračem svijeta, Austrijancem Dominicom Thiemom.