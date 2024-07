Nadal zatečen što su mu ‘smjestili’ Đokovića, pogledajte reakciju koja je odjeknula

Ovog vikenda počinju Olimpijske igre u Parizu, a u subotu će sa službenim početkom Igara biti odigrani i prvi mečevi olimpijskog turnira na zemljanim terenima Roland Garrosa. Tamo je godinama vladao Rafael Nadal, a na povratku u Pariz, velikog Španjolca bi već u drugom kolu mogao čekati pravi spektakl.

Otvorena je mogućnost da se na drugoj prepreci u ždrijebu susretnu Nadal i Novak Đoković, dugogodišnji rivali iz svjetskog vrha i u utrci za velike trofeje. Za dolazak do tog meča, Nadal u prvom kolu treba pobjedu protiv Mađara Martona Fucsovicsa, a od Đokovića se očekuje opravdanje statusa izrazitog favorita protiv Australca Matthewa Ebdena.

Nakon što je bio održan ždrijeb olimpijskog turnira u Parizu, odjeknula je reakcija kako Nadal sjedi i zamišljeno gleda u ploču s turnirskim ‘kosturom’. Prvi vrhu tog ‘kostura’ su Đokovićevo i njegovo ime s obzirom na to da je Đoković prvi nositelj muškog turnira nakon što je Talijan Jannik Sinner, prvi tenisač svijeta, otkazao olimpijski nastup zbog upale krajnika.

Well, Nadal shows some emotion now watching a second round future against Djokovic. https://t.co/gbESH49TWd pic.twitter.com/0IkPcci0iH

