NADAL ODGOVORIO POTRESENOJ ZVIJEZDI: “Smatram da imamo sjajne živote i da smo pravi sretnici…”

Naomi Osaka javno je progovorila o depresiji te zbog toga nije htjela davati izjave za medije, u situaciji u kojoj se lani zbog toga povukla s Roland Garrosa, a potom je propustila i Wimbledona. Neobična situacija koja je za poznatu japansku tenisačicu jako teška dobila je i neuobičajen rasplet, a nakon što je Osaka ponovno bila potresena reakcijama s tribina tijekom jakog turnira u Indian Wellsu koji traje, ovaj slučaj komentirao je Rafael Nadal koji je rekao da zbog medija i navijača oni su tu gdje jesu.

Američka tenisačica rasplakala se nakon što joj netko iz publike viknuo da je užasna. Ovako je to komentirao rekorder po broju Grand Slam naslova u karijeri:

“Žao mi je Naomi, ali smatram da imamo sjajne živote i da smo pravi sretnici koji mogu uživati u nevjerojatnim stvarima zato što smo tenisači. Zarađujemo ogroman novac”.

Rafael Nadal says elite-level athletes must be “prepared” to deal with heckling from supporters after Naomi Osaka was left visibly upset following her Indian Wells exit 💬❌@RafaelNadal | @naomiosaka

— Eurosport (@eurosport) March 15, 2022