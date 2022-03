‘MOŽDA ĆU MORATI NEKOG UBITI, ALI I BITI UBIJEN’ U Hrvatskoj je ‘izludio’ hostese, a sad puca na Ruse: ‘Ne mogu to opisati’:

Brojni ukrajinski sportaši zamijenili su sportska borilišta za ona ratna i stali u obranu domovine protiv ruskog agresora.

Jedan od njih je i nekad 13. reket svijeta i pobjednik Umaga Alexandr Dolgopolov. 33-godišnji Ukrajinac prozvao je svoje ruske kolege:

“Znam da su ruski tenisači rekli: ‘Stop ratu!’, ali za mene to nije dovoljno jaka poruka, to nije poruka kojom se osuđuju potezi njihove zemlje. Ako vladajuća tijela svjetskog tenisa žele da nastave igrati mislim da bi javno trebali osuditi svoju zemlju i vladajuće za njihove odluke.”

To je jedini način na koji ruski narod može zaustaviti Putina. A koliko sada vidimo u Rusiji puno ljudi podržava ovakvo stanje, oko 70%. Oni zapravo misle da je rat u Ukrajini ništa. Sve je to smiješno, mozgovi su im isprani s propagandom”

Opisao je kako se osjeća u vojsci:

“Ne mogu vam reći kakav je osjećaj dok na vas pucaju. Odluka da stupim u rat? Bila je to teška i opasna odluka. Zamijenili smo rekete i žice za puške i metke”

Used to be rackets and strings, now this🙄🙏🏻🇺🇦 pic.twitter.com/hdYjMDlMuo

— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) March 16, 2022