‘MORAŠ GA UBITI 27 PUTA DA BI GA SLOMIO!’ ‘Kad mislite da je mrtav, on se opet digne!’

Autor: F.F

Goran Ivanišević je kao igrač ispisao hrvatsku povijest i osvojio Wimbledon, a prije dvije godine Novak Đoković ga je iznenadio pozivom da se priključi njegovom timu za najpoznatiji svjetski tunir.

Goran nije mogao ostati dulje od tjedna dana uz Đokovića u pohodu na Wimbledon, zbog ranije dogovorenih obaveza, tako da je Noletov tadašnji uspjeh, Ivanišević prihvaćao samo polovično kao svoj.

Sad mu nitko ništa ne može reći i predbaciti; Goran je Wimbledon osvajao kao igrač i kao trener.

‘Ponosan sam što sam mu trener i prijatelj’

Ivanišević je s ponosom pričao o uspjehu Novaka Đokovića, a odmah je nahvalio sprskog tenisača:

“Ovo je bilo prekrasno finale jer je u igri bio njegov 20. Grand Slam trofej te treći u nizu ove godine. Nakon što je izgubio prvi set, prva dva gema u drugom setu bila su jako važna. Ovaj turnira sma osvojio kao igrač i kao trener, pa ne motam više ni dolaziti ovdje”, našalio se Goran.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Goran Ivanisevic (@goranivanisevicofficial)









Novak bi mogao postati prvi tenisač od 1969. koji je osvojio sve Grand Slam turnire:

“I prije nego što smo surađivali, ja sam tvrdio da je on jedini koji može osvojiti Golden Slam, to znači osvojiti sva četiri najveća turnira i olimpijsko zlato. Nakon Roland Garrosa bio je pun samopouzdanja, igrao je sjajno, ali i kad nije pobjeđivao je. Zato i je pravi šampion. Izjednačio se s Federerom i Nadalom po broju Grand Slamova, a u New Yorku će moći ponoviti Lavera, sama pomisao na to je luda. Nitko nije mislio da je to moguće u 21. stoljeću, ali to smo mi Balkanci, posebni smo narodi”, prokomentirao je Ivanišević Noletovu sezonu pa krakto zaključio:

“Ukoliko to napravi, rasprave o najboljem ikada mogu stati. Ta priča je gotova.”

Još je nešto dodao u intervjuu za srpske medije:









“S Novakom vam je kao u filmovima. Morate ga ubiti 27 puta da biste pobijedili. Kad mislite da je mrtav, on se opet digne! Kao u akcijskim filmovima”.