MORA SE ODREĆI PUTINA, INAČE VELIKE SANKCIJE: Ovakav ultimatum još nitko nije dobio, evo o čemu se radi

Wimbledon je najveći teniski turnir. Najgledaniji teniski događaj godine ima itekako jaku reputaciju, ali i značaj u svijetu sporta. Upravo zbog tog značaja spremni su povući radikalan potez.

Početkom ožujka uprava je izjavila da mogu igrati i necijepljeni međutim u svijetu sada vlada drugo pitanje. ProPutin ili antiPutin glavno je pitanje. Organziacija “travnatog” Grand slama je izjavila da će nastupiti ruski i bjeloruski tenisači koji se javno odreknu Putina.

Mnogi su to i napravili poput: Medveda, Rubleva ili Sabalenko, ali čini da ni to neće biti dovoljno. Britanska vlada smatra da ako netko od ruskih ili bjeloruskih tenisača osvoji turnir dao bi veliki vjetar u leđa Putinu. Smatraju da je najbolja opcija potpuna zabrana nastupa.

Wimbledon continues to threaten to ban the world’s #2 male tennis player @DaniilMedwed of Russia, and the world’s #6 female player @SabalenkaA of Belarus, unless they “sign an anti-Putin form” (all while Western elites say Putin kills all dissidents):https://t.co/agHAxWUtug

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) April 4, 2022