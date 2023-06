Mladi Španjolac razočaran: ‘Cijelo tijelo se počelo grčiti’, Novak ne mari za zvižduke

Carlos Alcaraz odigrao je dva odlična seta protiv Novaka Đokovića u polufinalu ovogodišnjeg Roland Garrosa, u drugom setu, kojeg je dobio 7:5 na jedan poen zapljeskao mu je i sam Nole, da bi početkom trećeg počeli problemi za mladog Španjolca.

Alcazar je zbog grčeva predao i jedan gem u trećem setu, što je presedan u tenisu, gledatelji su zviždali zbog odluke suca, ali nakon toga Španjolcu više nije pomogao niti liječnik, ali je herojski izdržao do kraja meča.

Nakon razočaranja u polufinalu, ne toliko zbog poraza protiv Đokovića, koliko zbog nemogućnosti normalne igre Alcazar je rekao:

“Bilo mi je jako teško, razočaran sam, kada se meč završi ovako. Došao sam na meč sa dobrim osjećajem, onda su počeli grčevi krajem drugog seta. To su stvari s kojima se moraš suočiti”, rekao je Alcaraz.

Alcaraz seems to be cramping in the third set 👀

Djokovic came to check on him ❤️#RolandGarros pic.twitter.com/SmJ73P233h

